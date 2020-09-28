Dergi Soruşturması: İbrahim Eyibilir

Sizin için dergi nedir?

Cevap:

Çocuk dergilerinden başlamak üzere hayatımda dergiler hep oldu. Çizgi romandan magazine, politik dergilerden dinî dergilere, hobi dergilerinden araba dergilerine hep ilgi alanımda oldu dergiler. Yaş ve dönem olarak birçoğu eksildi yanımdan. Edebiyat dergileriyle yol arkadaşlığım en uzun olanı. Beni kitaba götüren hep dergiler oldu. Bana yazma cesaretini hep dergiler verdi. Çocuk dergisine çizim gönderme, fikir dergisine şiir gönderme cesareti, dergilerin okuru kucaklayan o sıcaklığından olmalı ya da bana hep öyle geldi. Dergiler sayesinde okuryazar oldum desem abartı olmaz.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap:

Düzenli takip ettiğim Yedi İklim var. Fırsat buldukça Mahalle Mektebi ve Dergâh da takip etmeye çalıştığım dergiler.

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap:

Yirmi beş yıldan fazladır edebiyat dergilerinde hikâyelerim yayınlanıyor. Ağırlıklı olarak Yedi İklim ’de yayınlandı. İlk eserim biraz daha dar bir çevrede, üniversitede bir grup arkadaşımızla sekiz sayı çıkardığımız Nevbahar’da yayınlandı.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap:

Dergi size bir yol açar, o yoldan yürüyüp bir yere gelmek çalışmak ve sebat etmekle olur diye düşünüyorum.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap:

Genel dergicilik deyince konu derinleşiyor. Sanayi, reklam, hobi, kadın, erkek, kozmetik vb. birçok başlığa gitmek gerekir. İlgili olduğum alan olan edebiyat dergileri olarak bu konuyu biraz daraltırsak daha iyi olacak. Kurumsal dergileri dışarda tutarsak, edebiyat dergileri kişiler etrafında gelişiyor. Kişiler ve mahalleleri etrafında toplanan grupları ideolojik yönelimleri belirliyor. Bu kaba bir tanımlama gibi görünse de edebiyat tarihi bunun böyle olduğunu söyler. Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Ahmet Kabaklı çıkardıkları dergilerle özdeşleşmiş isimlerdir. Bu isimler dergilerinden bir şekilde çekilince eski gücü kalmamıştır. Farklı isimlerle fikir devam etse de dergi kişilerin omzunda kalmıştır maalesef. Solda da durum bundan farklı değildir. Varlık vb örneklere bakarak aynı akıbeti görebilirsiniz.

Para, güç, samimiyet, ideoloji bunlardan yola çıkan dergiler içinde ben samimiyetle çıkanlara ulaşmaya çalışıyorum. Okur da biraz dikkatle bakarsa kendi meşrebine uyan dergiler bulacaktır.

Yayıncılık ve dergi yayıncılığı kendi içinde çok derin sıkıntılar yaşamakta. Bu konu yayın yönetmenleri yayın evleri tarafından daha güzel dile getirilecektir.

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap:

Her şeyin sanal olduğu bu zamanda ben hala bir derginin ambalajını açınca burnuma gelen o mürekkep kokusunun heyecanının bendeki yazma tutkusunu ayakta tuttuğuna inanıyorum. Her okur kendisine yakın gelen bir dergiyi aynı heyecanla eline alsa kültür sanat dünyamız daha güzel daha zengin olur diye düşünüyorum.

Teşekkürler.

Kısa Özgeçmiş:

1971 Afyon, Dinar (Kınık) da doğdum. Sınıf öğretmenliği mezunuyum. Yayınlanmış iki hikâye kitabım var. Katkıda bulunduğum seçki ve ortak kitap çalışmaları oldu. Evli ve üç çocuk babasıyım. İstanbul’da yaşıyorum.