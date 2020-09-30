Dergi Soruşturması: İhsan Deniz

Sizin için dergi nedir?

Cevap: Dergi ‘toplanma yeri’dir. Edebî kimlik/kişilik, yetişme, görgü, beceri, ideal edinme imkânlarının başında gelir.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Bursa Araştırma Kütüphanesi’ne ulaşan irili ufaklı tüm dergileri izliyorum. Hece ve Hece Öykü, Kitap-lık, Bir Nokta, Ay Vakti, Bizim Külliye, Mahalle Mektebi, Aydos, Teferrüc, Bûtimar vd. Edebiyat Ortamı son zamanlarda ulaşmıyor kütüphaneye.

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: Kimi dergilerde yazdım. Bir ara dergilerden çekildim. Yeniden çekilebilirim. Son dönemde sadece Hece dergisinde yayımlıyorum şiirlerimi. Seviyorum Hece’yi. Başından beri bir-iki kez anlaşmazlık yaşasam da.. Âtıf Bey samimî; bir önceki şaşkın ve ukalâ kadının aksine. Ömer Faruk Bey zaten son derece kalbî, hoş görülü, tahammüllü biri. İlk şiirim Bursa Marmara gazetesinin ekinde çıkmıştı. Ancak benim ‘ilk şiir’im Yönelişler dergisinde basıldı.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Ben Yönelişler’de yetiştim. Özellikle genç şairlerin, kendi mîzacına uygun bir dergiyle mutlaka içli-dışlı olması kanaatindeyim. Hâlâ. Öykü yazanlar için de geçerli söz konusu kanaatim.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Dergiler olmasaydı bugün adını andığımız, Türk şiirinin omurga ve gövdesini oluşturan pek çok şair yetişemezdi. Bilinip tanınmazdı. Bir de pop dergiler var. Etrafı karartan. Ot-çöp serisinden.. Onların i’rabdan mahalli yok hiç kuşkusuz. Söylemek bile fazla: Oralarda görünenlerin de..

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap: Tüm dergilerimize uzun ömürler, verimli çalışmalar diliyorum.

Teşekkürler.

Kısa Özgeçmiş: 1960 İnegöl doğumluyum. İst. Üniv. Edb. Fak. Felsefe bölümü mezunuyum. İpek Dili şiir seçkisini çıkardım. Şiir kitaplarım ve benimle yapılmış bir söyleşi kitabı mevcut.