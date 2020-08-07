Dergi Soruşturması: Mehmet Mazak

Sizin için dergi nedir?

Cevap: Duygu ve düşüncelerimin tercümanı olan, düşünce yolculuğuna çıktığım anlık yol arkadaşımdır.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Şehir ve Kültür, Yedi İklim, Aydos, Tefferrüc, zaman zaman Mahalle Mektebi, Hece, Haha önce İtibar, Karabatak, Ayvakti… Tabiki Türk Edebiyatı ve Dergah…

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: Beni yazı hayatımda önce dergi yoktur, 7.8. kitabımdan sonra dergilere yazı göndermeye veya benden istenmeye başlandı. 1995-2000 yıllarında Yol Kültürü dergisi, İstanbullu Dergilerinde yazım yayınlandı. Daha sonra denizcilik sektörü ve kültürüne hitap eden Vira Haber dergisinde çok uzun soluklu aylık yazılar yazdım. Ülkemizim İslamcı olmayan çok entelektüel ve seçkin kişilerinin yazılarını kaleme aldığı bir dergiydi. Bu aralar ise sürekli olarak Şehir ve Kültür Dergisinde yazıyorum.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Benim Mehmet Mazak olarak yazım hayatımda dergiler ön plana çıkmaz. Ben önce yazmayı, okumayı ve kitap yayınlamayı öğrendim sonra dergilerde yazmaya başladım. İlla bir dergi ve dergicilik serüveni sorarsanız, 1991 yılında Milli Gençlik Vakfı Marmara Üniversitesi Bültenini 1 yıl ben çıkardım beni zorlayan ama eğiten bir dergicilik anlayışıydı.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Ben bulunduğum konum ve görevim gereği bütün dergilerimize aynı mesafede durmaya özen gösteriyorum. Ancak ülkemizde dergicilik anlayışı geneli kucaklamadan ziyade belli bir kesimi mutlu etme üzerine kurgulanmış gibi geliyor bana… Birde her dergide boy gösteren yazarlar var, buna gerek yok… Düşüncelerimizin örtüştüğü ve yolculuk etmekten keyif aldığımız dergi ile uzun yolculuklara çıkmalıyız… ben uzun soluklu yolculukları severim.

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap: Dergilerimiz yazım hayatında geleceğimize atılacak imzaların başlangıç noktalarıdır. Türk dergiciliğimiz yayın hayatında zor günler geçirmektedir. Bu konuda sorumluluk sahibi kişilerin destek vermesine şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Ve destek olmalıyız dergilerimize…

Teşekkürler.

Kısa Özgeçmiş: Mehmet Mazak



1971 yılında Mersin’in Erdemli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılında “İstanbul’da Kayıkçı Esnafı ve 1802 Tarihli Kayıkçı Esnafı Sayım Defteri” konulu yüksek lisans tezini tamamladı.

İlk kitabı 1998 yılında “Eski İstanbul'da Deniz Ulaşımı” adıyla İDO tarafından yayımlandı. Daha sonra İstanbul’un aydınlatma ve ısıtma tarihi ile ilgili olarak “Osmanlı'dan Günümüze Havagazının Tarihçesi” kitabı üç cilt halinde İGDAŞ tarafından yayımlandı. Bu yayınları 2000 yılında “İstanbul Depremleri”, 2001 yılında “Osmanlı'da Çevre ve Sokak Temizliği”, 2006 yılında “Baki Kente Ab-ı Beka Hamidiye” kitapları takip etti.

İstanbul şehir tarihi ve kültürü üzerine çok sayıda makalesi yayımlanan Mehmet Mazak bazı dergilerin yayın ve bilim kurullarında bulundu.

Ulusal ve Uluslararası bir çok festival, sempozyum ve Organizasyonları oluşturup başkanlık ve yürütme kurullarında yer aldı. Kültür iletişimi ve Kültürel Kimlik ve Marka oluşturma konusunda çalışmalarda yer aldı.

Son dönemde çalışmalarına İstanbul’un ve Mersin’in 1850-1930 yılları arasındaki sosyal değişimi ve gündelik hayatı üzerine yaptığı araştırmalarıyla devam etmektedir