Dergi Soruşturması: Mustafa Uçurum

Sizin için dergi nedir?

Cevap: Ben dergiler için edebiyatın kalbi diyorum. Dergi varsa bir edebiyattan söz edebiliriz. Edebiyatın atan kalbi, canlı yüzüdür dergi.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Her ay elli civarında dergi takip ediyorum. Sayı değişiyor çünkü aralarında aylık, iki aylık, üç aylık dergiler var. Uzun yıllardır dergiler hakkında yazıyorum. Bu konuda izlediğim yol şu; Adresime gönderilen dergileri takip edip onlar hakkında yazıyorum. Neden bazı dergiler hakkında yazmadığıma dair sorular geliyor ara sıra. Cevap çok net: Adresime gelmediği için yazamıyorum.

Hepsini tam olarak sayamamakla birlikte şöyle bir sıralama yapabilirim.

Karabatak, Yolcu, Hece, Hece Öykü, Temmuz, Türk Edebiyatı, Cins, Nihayet, Türk Dili, Dil ve Edebiyat, Mahalle Mektebi, Mahfel, Edebiyat Ortamı, Âsi, Söğüt, Şehir ve Kültür, Ay Vakti, Şiar… dergilerini sayabilirim.

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: Takip ettiğim dergilerde yazmayı seviyorum. Dergâh, Yediiklim, Hece, Hece Öykü, Kırklar, Kum Yazıları, Düşçınarı, Yolcu, Sühan, Türk Dili, Karabatak, Ihlamur, İzdiham, Türk Edebiyatı, Aşkar, Sabit Fikir, Cins, Nihayet… dergileri yazdığım ve yazmaya devam ettiğim dergilerden.

Edebî anlamdaki ilk şiirim 1995’te Çerağ dergisinde yayımlanmıştı. İlk öyküm de 2001’de Hece dergisinde çıkmıştı.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Benim yazma serüvenimin her anında dergiler oldu. Ortaokula giderken Türkiye Çocuk dergisinde çıkmıştı birkaç şiirim. Lise yıllarında Nizam-ı Âlem ve Bizim Dergâh dergilerinde çıktı şiirlerim. Üniversite yıllarında yoğun bir şekilde dergileri takip etmeye başladım. Olabildiklerime abone oldum. Olamadıklarımı dergilerden istedim. 1995’te Çerağ dergisine bir şiirimi gönderdim ve şiirim o dergide çıktı. Çerağ dergisi o yılların en iyi dergilerindendi. Bugünün çok önemli şair ve yazarları o dergide yer alıyordu.

1996 yılında arkadaşlarla bir dergi çıkarma fikrimiz oldu. Üniversite öğrencisi 4-5 arkadaş Martı dergisini çıkardık Sivas’ta. Çok iyi bir hava yakaladı o dergimiz. Bizim için mektep oldu Martı. Mezun olduktan sonra Tokat’ta Polemik dergisini çıkardım. Daha sonra Martı’yı çıkardığımız arkadaşlarla Yitik Düşler dergisini çıkardık.

Artık dergi çıkarmak yerine dergilere omuz vermeye çalışıyorum. Okuduğum dergiler hakkında Dünya Bizim sitesinde değerlendirme yazıları yazıyorum. Dergiler benim için hayatın merkezi gibi. Bugün ben edebiyat anlamında iyi bir şeyler yapıyorsam bunu dergilere borçluyum çünkü bir mektep gibi gördüm dergileri.

Yazarlık yolunda ilerlemek isteyen gençlere ilk tavsiye olarak; “En az üç dergiyi takip edeceksiniz.” diyorum. Dergiler gençler için canlı bir atölye gibi.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Dergiler tüm canlılığıyla hayatımızın tam ortasında yer alıyor. Dijital kuşatma tüm hızıyla yayılsa da dergiler çıkmaya devam ediyor, yeni dergiler çıkıyor. Günümüz dergilerinin kaptan koltuğunda oturan isimlerine bakmak bile dergilerin ne denli önemli bir yere sahip olduğunu bize gösteriyor; Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu, Ali Ayçil, İbrahim Tenekeci, Ali Haydar Haksal, Ali Ural, Sadık Yalsızuçanlar, Mürsel Sönmez, Şeref Akbaba gibi isimler büyük bir titizlikle dergilerini çıkarıyor. Bu bile dergilerin hâlâ canlılığını koruduğunun bir göstergesi.

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap: Dergiler yaşayacak ve yaşamalı da. Edebiyatımız dergiler ile nefes alacak. İlk adımlar dergilerde atılacak. Bir derginin kıyısından köşesinden tutarak edebiyat yoluna girenler iyi şeyler yapabilmek için yol ve yordamı dergilerden öğrenecekler. Çünkü bizim için dergi demek mektep demektir.

Teşekkürler.

Kısa Özgeçmiş: Tokat doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Adapazarı’nda; üniversiteyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudum. Martı dergisini ve Yitik Düşler Edebiyat dergisini, daha sonra Tokat merkezli Polemik dergisini çıkarttım.

Şiir ve yazılarım; Dergâh, Yediiklim, Hece, Hece Öykü, Kırklar, Kum Yazıları, Düşçınarı, Yolcu, Sühan, Türk Dili, Karabatak, Ihlamur, İzdiham, Türk Edebiyatı, Aşkar, Sabit Fikir, Şiar, Cins, Nihayet,…gibi dergilerde yayımlandı.

www.dünyabizim.com sitesinde kitaplar ve dergiler üzerine yazılar yazıyorum.

Şairin Aynası isimli deneme kitabım ile TYB 2018 deneme ödülünü aldı.

Milat gazetesinde köşe yazıları yazıyorum.

Kitaplarım:

Tenhalayın Kalbimi ( Şiir), Esmerliğime Bakma (Öykü), Fedakâr Dost (Hikâye), Çocuklar Çocukluğunu Bilsin (Şiir), Irmaklarla Büyüyen Çocuk (Hikâye), Konuştukça Memleket ( Şiir) Deneme Çekimi (Deneme), Kalbime Takılan Uçurtma ( Hikâye), Şairin Aynası ( Deneme) Şehirde Yeni Bir Rüzgâr ( Deneme)Dünya Telaşı (Şiir), Uçurumda Bir Gömü ( Öykü)