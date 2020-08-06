Dergi Soruşturması: Müzeyyen Çelik Kesmegülü
- Sizin için dergi nedir?
Cevap: Dergiler edebiyatın atan kalpleri. Bir nevi can kaynağı. Edebiyatçıları bir araya getiriyor. Çokseslilik sağlıyor. Eser üretmek için devinim sağlıyor.
- Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?
Cevap: Hece, Hece Öykü, Mahalle Mektebi, Yedi İklim, Post Öykü, İzdiham, Mahur Beste, Aşkar, Olağan Hikâye vs
- Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?
Cevap: İlk eserim Deyiş isimli İstanbul menşeli bir dergide yayınlandı. Hece, Hece Öykü, Hayal Bilgisi, Mahalle Mektebi, İtibar, İzafi, İzdiham, Nordik, Türk Dili, Karagöz, Mahur Beste, Tahrir, Aşkar
- Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?
Cevap: Dergiler olmasaydı yazar olarak var olamazdım. Yazma duygumu tetiklemesi, değer vermesi, yer vermesi, tanınırlığı sağlaması, dost edindirmesi açısından dergiler olmazsa olmazım.
- Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?
Cevap: Güzel, kaliteli dergiler çıkıyor. Edebiyat yaşıyor bu dergilerde, birçok yazarı da edebiyat dünyasına kazandırıyor.
- Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Cevap: Hayır, çok teşekkür ederim.
Teşekkürler.
Kısa Özgeçmiş: 1983 Kütahya doğumlu. Öykücü ve edebiyat öğretmeni. Anne. Kütahya’da yaşıyor. Kamu Baş Rüyacısı ve Omzumda Biri adında iki hikâye kitabı mevcut.Kitaphaber - 06.08.2020