Dergi Soruşturması: Müzeyyen Çelik Kesmegülü

Sizin için dergi nedir?

Cevap: Dergiler edebiyatın atan kalpleri. Bir nevi can kaynağı. Edebiyatçıları bir araya getiriyor. Çokseslilik sağlıyor. Eser üretmek için devinim sağlıyor.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Hece, Hece Öykü, Mahalle Mektebi, Yedi İklim, Post Öykü, İzdiham, Mahur Beste, Aşkar, Olağan Hikâye vs

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: İlk eserim Deyiş isimli İstanbul menşeli bir dergide yayınlandı. Hece, Hece Öykü, Hayal Bilgisi, Mahalle Mektebi, İtibar, İzafi, İzdiham, Nordik, Türk Dili, Karagöz, Mahur Beste, Tahrir, Aşkar

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Dergiler olmasaydı yazar olarak var olamazdım. Yazma duygumu tetiklemesi, değer vermesi, yer vermesi, tanınırlığı sağlaması, dost edindirmesi açısından dergiler olmazsa olmazım.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Güzel, kaliteli dergiler çıkıyor. Edebiyat yaşıyor bu dergilerde, birçok yazarı da edebiyat dünyasına kazandırıyor.

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap: Hayır, çok teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Kısa Özgeçmiş: 1983 Kütahya doğumlu. Öykücü ve edebiyat öğretmeni. Anne. Kütahya’da yaşıyor. Kamu Baş Rüyacısı ve Omzumda Biri adında iki hikâye kitabı mevcut.