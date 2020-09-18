Dergi Soruşturması: Segah Gümüş

Sizin için dergi nedir?

Cevap: Dergi benim için her şeyden önce sıcak bir aile ortamıdır. Yazmaya tay tay duran acemi yazarın elinden tutan, içine henüz doğduğu evreni tanımaya çalışırken yol ayrımlarını, engebeli yerleri, düzlükleri gösteren bir yuvadır. Yazar o yuvada olgunlaşır sonra dışarıya açılır. Dergi belki de ipek böceklerinin kelebekleştiği bir koza.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Üniversite yıllarında Düşler Öyküler dergisi vardı, çok beğenirdim. Sonra Merdiven, Us Atölyesi gibi dergileri takip ettim, bu dergilerden hala sakladığım birkaç sayı vardır. Ayrıca bir de Sözcükler dergisi vardı, onu da takip ederdim. Hece, Hece Öykü, Türk Dili, Mahalle Mektebi, Dergah, Post Öykü, Türk Edebiyatı, Aşkar, Cins, Muhayyel, Karabatak, Notos günümüz dergilerinden beğendiklerim. Bu anlamda edebiyat dünyasında o kadar çok dergi çıkıyor ki bu dergilere yetişmek mümkün değil. Ancak yine de gözüme çarpan dergiler olursa kesinlikle es geçmiyorum, Ihlamur, Söğüt gibi dergiler mesela uzaktan da olsa gözüme çarpan güzel dergiler.

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: İlk öyküm Hece Öykü'de yayınlandı ayrıca Hece Öykü, Türk Dili, Mahalle Mektebi’nde çeşitli yazılarım yayınlandı. İlk öykümü dergide gördüğüm anı hiç unutamam. İster istemez kendime bir özgüven gelmişti, gerçekten güzel bir duyguydu. Dergiler bazen yazarın özgüveni üzerinde de ciddi bir öneme sahipler, bence bunu asla unutmamalılar, eser seçiminde buna son derece dikkat etmeliler.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz

Cevap: Dergiler yazarın ve şairin laboratuvarıdır. Eserin demlendiği, eskiyle yeninin harmanlandığı, deneysel çalışmaların görücüye çıktığı bir vitrindir dergiler. Genel olarak edebiyat çevreleri ne tarafa yönelim gösteriyor, beğeniler ne tarafa evriliyor bunu dergilerden takip edersiniz. Tabi bu; yönelim hangi yöneyse siz de ona göre yazmak zorundasınız anlamında söylemiyorum bunu. Ancak yazarın edebiyat dünyasında durduğu yeri görmesi açısından dergiler önemli. Edebiyatın ruhu bazen dergilere siniyor, bu anlamda dergi ve yazar birbirini besleyen iki temel unsur olarak çıkıyor karşımıza.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Türkiye’de son yıllarda dergiciliğin geçmişe nazaran epey ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz. Ancak popüler kültür ürünü olan dergilerin piyasaya egemen olduğu, iyi edebiyata talip olan dergilerin okuyucu bulamadığı da bir gerçek. Az sayıdaki bilinçli bir okur kitlesinin dışında bu dergilerle ilgilenen, edebiyat dünyasını takip eden okur yok denecek kadar az maalesef.

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Cevap: Özellikle köklü dergilerde yeni yazarlara pek yer verilmediğini düşünüyorum. Bir de benim dergimde yazan başka dergide zinhar görünemez anlayışı var. Özellikle henüz kitap çıkarmamış bir yazar bu konuda ciddi dışlanma yaşayabiliyor. Bunların aşılması gerek bence. Bu kamplaşma en azından edebiyat dünyasında olmamalı diye düşünüyorum. Ayrıca bazen ahbab çavuş ilişkisi içerisinde eserler yayınlandığını duyuyoruz, eğer bu doğruysa durum çok vahim. Bir de son yıllarda e-dergi hususunda da önemli gelişmeler oldu, dergicilik bu anlamda da teknik yönden epey bir ilerleme kaydetti, e-dergi asla gerçek derginin yerini tutamaz ama yine de bu durum önümüzdeki sürecin yapıtaşlarından birini oluşturacak gibi geliyor bana.

Teşekkürler.

Ben teşekkür ederim.

Kısa Özgeçmiş: 24.10.1977 Ankara doğumlu. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünü bitirdi. Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Sanatları alanında yüksek lisans yaptı. Halen Anadolu Üniversitesi Felsefe bölümünde öğrenim görmekte aynı zamanda Yalova’ da edebiyat öğretmenliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Öyküleri Hece Öykü, Türk Dili gibi dergilerde, söyleşileri ise Mahalle Mektebi dergisinde yayınlandı. Yayınevine teslim edilmiş yayınlanmaya hazır bir öykü kitabı vardır. Malatya’da yürütülen “44 Yazar 44 Okulda” projesi kapsamında basılan ‘Kırmızı Hayatın Rengi Olsun’ adlı bir kitabın ortak yazarlarındandır.