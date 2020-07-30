Dergi Soruşturması: Suavi Kemal Yazgıç

Sizin için dergi nedir?

Cevap: dergi (TDK) Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua. derim en fazla.

Takip ettiğiniz dergiler hangileridir?

Cevap: Olabildiğince çok dergiyi takip etmeye çalışıyorum. Eskiden çok daha fazla dergi takip ettiğimi itiraf etmek zorundayım. Muhit, Birnokta, ŞiirVersus, Türk Edebiyatı, Söğüt, Muhayyel, Aydos bu aralara diğer dergilerden daha sık takip ettiğim dergiler arasında. Diğer dergileri de daha seyrek takip ediyorum.

Hangi dergilerde yazdınız ve ilk eseriniz hangi dergide yayınlandı?

Cevap: İlk yazım orta ikide adını hatırlamadığım bir çocuk dergisinde yayınlandı. Hatta aldığım telifle bir Jules Verne kitabı almıştım. İlk şiirim 1991’de Türk Edebiyatı dergisi okur mektupları sayfasında yayınlandı. Çok dergide yazdım. Çok dergide yazdığım için dergiler fuarı bana ödül verdi hatta.

Yazarlık sürecinde dergilerin yeri hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Dergiler bir okuldu bizim için. Umarım hâlâ öyledir. Demirin dövüldüğü tavdı bizim için dergiler. İyi dayak yedik. Dergiler bizim için onore edilme yeri olduğundan değil dövüldüğümüz bir yer olduğu için okul oldu bize. Ödevler aldık. Yaptığımız ödevler bizi pişirdi. Hata yaptık. Dergiler bize hata yapma imkânı verdi. Bunlar olmasaydı biz eksik kalırdık.

Türkiye’deki genel dergicilik hakkında neler söylersiniz?

Cevap: Genel dergicilik benim fazla yer aldığım bir yer olmadı. O başka bir profesyonellik ve kariyer işi. Şiir, öykü, edebiyat çok şükür ki genel dergiciliğin dışında ve genel dergiciliğin itibar etmediği bir noktada. Çünkü bu edebiyatı özgür bırakan bir dışlama. Edebiyat dergileri özel dergiler oldu hep. Bundan sonra daha ne kadar çıkarlar bilmiyorum ama benim için hep özel kalacak edebiyat dergileri. En uzak durduğum edebiyat dergisi bile benim için vazgeçilmez bir kıymettir.

Teşekkürler.

Suavi Kemal Yazgıç: 19 Mayıs 1972, İstanbul doğumlu. İlk şiiri 1991 Ekim ayında Türk Edebiyatı dergisi okur mektupları sayfasında yayınlanan Yazgıç; Yedi İklim, Kanat, Eksen, Bu Ülkenin Çocukları, Yeni Dergi, Dergah, Ülke, Kırkayak, Kırklar, Hece, Hece Öykü, Edebi Pankart, Martı, İtibar, Birnokta, Yolcu, İzdiham, Okur, Sabitfikir, Muhayyel, Muhit, Aydos gibi dergilerde yazdı. Sebepsiz Serçe (2001), Taş Suya Değince (2007), Heves (2013), Tövbe Gölgeliği (2017) adlı dört şiir kitabına Kırk Gri Hırka (2002), Dünyanın Çekmeceleri (2019) adlı iki hikaye kitabına Horkhaymır’dan Alzhaymır’a Türk Aydını adlı bir de mizah kitabına (Pierre karton müstearıyla, 2015) imza attı.