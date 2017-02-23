Dergiler Dergisi 3. Sayısı Yayınlandı

TÜRDEB bünyesinde yayımlanan Dergiler Dergisi, III. sayısı ile ekranlarınızda. Dergicilikle ilgili meseleleri farklı yönleriyle ele alan, derinlikli arayışlara kapı aralamayı hedefleyen, soruları ve cevaplarıyla hem düşünmeye hem de eyleme davet eden bir sayı hazırlamaya gayret ettik, inşallah olmuştur. Bu sayımızda, “Dergilerimizin Dil Yâresi” konusuna bir giriş yapmakla iktifa ediyoruz. Yani nasipse önümüzdeki sayımızda da bu konu üzerinde durmak niyetindeyiz. Zira konunun önemi üzerinde uzun boylu ve çok yönlü olarak tartışmayı fazlasıyla hak ediyor. Önceki sayıda istifadenize sunduğumuz “15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu yazılar dizinini bu sayımızda da sürdürüyoruz. Nasipse ve talep olursa sonraki sayılarımızda da dergilerimizin “15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu yazılarının künyelerini dizinlemeye devam etmek arzusundayız. Katkı sunmak ve/ veya katkısını sürdürmek isteyen bütün dergicilerimizin mevcut dizin mantığını gözeterek içeriklerinden bizi haberdar etmesini istirham ediyoruz. Dergiler Dergisi’ne Türkiye’de ve dünyada dergilerin ve dergiciliğin meseleleri ve ufku ile ilgili yorum, eleştiri ve katkı göndermek isteyen herkese sayfalarımız açık. Ey okur! Orada olduğunu biliyoruz…

Saygılarımla.

İbrahim Şamil Köroğlu

VIII. Dergi Fuarına katılabilmek için... TÜRDEB’in, dergicilik alanında Dünyadaki tek fuar olma vasfını koruyan ve artık gelenekselleşen Uluslararası Dergi Fuarı 4-9 Mayıs 2017 tarihleri arasında sekizinci kez kapılarını açıyor. Dergileri, dergicileri ve dergi okurlarını buluşturan organizasyonun bu yılki adresi, yine tarihi Sirkeci Garı… Okurların, altı gün boyunca yüzlerce dergiyi bir arada görme ve yayın ekipleri ile sohbet etme imkânı bulabileceği fuarda, çok sayıda etkinlik ve bir Dergicilik Çalıştayı da yapılacak. Fuara katılmak isteyen dergilerin başvuruda geç kalmamasını tavsiye ederiz. Katılım için şartları öğrenmek ve başvuruda bulunmak istiyorsanız derginizin irtibat bilgilerini (adres, telefon, sosyal medya adresleri, e-posta, yetkili kişi), derginizin içeriği ve formatı hakkında kısa bir tanıtım ile birlikte turkiyedergifuari@gmail.com adresine gönderiniz.

Sorularınız için:

0554 710 33 46 (Mustafa Y. Şimşek)

Bu Sayının İçeriği

Asım Gültekin - Dergici Kardeşlerimle Hasbihâl

İbrahim Şamil Köroğlu - Dergiciliğimizin Bin Türlü Meselesi Var Lakin Dil Yâresini Andıracak Yâre Bulunmaz

SÖYLEŞİLER: Köprü Dergisi Editörü Mehmed Arif: “Meselemiz ortak milli ve manevi hafızamızı diri tutmak.”

Selçuk Küpçük - 90’larla Bir Dergi, Asla Sadece Bir Dergi Değildi

Mitat Tekçam - Dergiciliğin Kalesi Bir Okul: Kartal AİHL’de Dergiler

Osmanlıca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Metin Uçar: “Pazar varsa herkes var, hizmet varsa kimse yok!”

Ercan Çifci - Geçmişten Günümüze İBDA Dergiciliği

Karabatak Yayın Yönetmeni Ali Ural: “Bir derginin yaşaması veya ölmesi, okurun nitelik anlayışına bağlıdır.”

Mecmuacılar Sitesi - 15 Temmuz’u Dert Edinen Mecmualar Üzerine Bir İnceleme

ÖZEL BÖLÜM: TÜRDEB Dergilerinde 15 Temmuz Darbe Girişimi Konulu Yazılar Dizini - II

Remzi Şimşek - Beğendiğim Dergi Kapakları

Dergiye ulaşmak için: http://turdeb.com/dergilerdergisi3.pdf