Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 24 Sayısı Yayımlandı (Güz, 2021)

Uluslararası Hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin 24. (Güz-2021) sayısı yayımlandı. Her sayısında uluslararası alandaki yükselişini sürdüren dergide yirmi makale, bir çeviri ve bir kitap tanıtımı yer aldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın, 24. sayısı çıktı. 2010 yılında yayın hayatına başlayan derginin editörü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi sayıların tamamı Türkcell Dergilik uygulamasından ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin resmî sitesi tded.org.tr'den de okunabiliyor.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın Güz 2021 sayısındaki makaleler şöyle sıralandı:

Sultan II. Murad Devrine Ait Aruz Konulu Bir Eser: Mutahhar B. Ebî Tâlib'in Ravzatu'l-Evzân'ı / Üzeyir ASLAN



Kocakarı Masallarından Kocakarı İlaçlarına Edebiyat- Tababet İlişkisi / Atiye Gülfer GÜNDOĞDU



Bellek Tasnifleri ve Dil Eğitimine Yansımaları: Dil Bilmek Ne(yi) Bilmektir? / Selim TİRYAKİOL



Tevfik Fikret'in Hikâyeciliği / Selda UYGUR GÜRBÜZ



Deniz Kenarında Metafor Yağmuru: Halit Ziya Uşaklıgil'in Nemide Romanında Denizin Kullanımı / Yeşim Esin HAMAMCI - Seval ŞAHİN



Chimamanda Ngozi Adichie'nin Americanah Adlı Romanında Özentiler, Uyum ve Karşı Koyma / Abdullah Nejat TÖNGÜR



Metinlerarası Bir Okuma: Karaağaçlar Altında Arzu / Reyhan Özer TANİYAN



Orhan Pamuk Romanları Temelinde Metinsel-Aşkınlık İlişkileri Terminolojisine Bir Katkı: Özgönderge-metin, Özgöndergeleştirim, Özalıntı, İçalıntı Kavramları / Gizem KUNDURACI - Muharrem DAYANÇ



Köyü Modernleştirme ve Rejim İdeolojisini Köye Taşıma Projesi: Köy Enstitüleri / Arif Olgun KÖZLEME



Ray Hammond'ın Extinction Romanında İklim Yönetimi ve Yapısal Bilmezlik / Hakan YILMAZ



Japonların Kültürel Kimlik Araştırmalarının Japon Milliyetçiliği Üzerindeki Etkileri (İkinci Dünya Savaşından Önceki Süreç) / Habibe SALĞAR



Türkçede Kalp ve Yürek Eğretilemeleri ve Ad Eksiltmeleri / Sevgi GÖKÇE



Sâilî-i Şîrâzî'nin Dîvân'ında Kozmik Unsurlar / Serpil YILDIRIM - Zeynep GÜLZAR



Sarah Hall'un Carhullan Ordusu Romanına Materyal/Eko Feminist Yaklaşım / Pelin KÜMBET



Arapçadan Türkçeye Makine Çevirisi Değerlendirmesi: Google ve Yandex Çeviri Örneği / Abdulmuttalip IŞIDAN - Halil İbrahim ŞANVERDİ



Sekülerliğin Tezahürleri: Sezai Karakoç Şiirinde Mit ve Simge / Hasan TURGUT



Arhanan Yazıtı Üzerine Notlar / Zeynep Ülkü SİNANOĞLU



Türkçede Kişi ve Sayı Hiyerarşisi: İşlemleme Temelli Bir Yaklaşım / Mehmet AYGÜNEŞ



Cahit Külebi'nin "Zerdali Ağacı" Şiiri Odağında Şiirde Bağıntı, Derin Yapı Ve Matris / Bâki ASİLTÜRK



Kimlik ve Kaçış Bağlamında "Hayal Otel" Kitabında Mekân Üzerine Bir Değerlendirme / Filiz FERHATOĞLU



Türk Devlet Teşkilatı Olarak Erken Orta Çağda Bodun ile El Kavramı / Yazan: István ZIMONYI - Çeviren: Mehmet Akif KORKMAZ



Tekvin'in İlk Dört Bölümü (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin) Üzerine / Melike ÖZEVREN



Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10288/dil-ve-edebiyat-arastirmalari