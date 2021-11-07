Dil Ve Edebiyat Dergisi 155. Sayısını Yûnus Emre Özel Sayısına Ayırıyor

Dil ve Edebiyat dergisi, 2021'in "Yûnus Emre ve Türkçe Yılı" olması dolayısıyla Kasım'ı "Yûnus Emre Özel Sayısı"na ayırdı. Makalelerin, tahlillerin, incelemelerin, denemelerin ve şiirlerin bulunduğu özel sayıda Yûnus Emre, bütün yönleriyle ele alındı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin, KASIM 2021 sayısı Yûnus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO'nun, 2021 yılını "Yûnus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesi dolayısıyla "Yûnus Emre Özel Sayısı"na ayrıldı. Üzeyir İlbak'ın Genel Yayın Yönetmenliğinde hazırlanan özel sayıda, 24 edebiyatçı, yazar, şair ve akademisyenin metinlerine yer verildi. Kapak resmini ise Hakan Hadi Kadıoğlu'nun çizdiği sayıda, Yûnus Emre'nin şair, mutasavvıf, dil müdafisi, âlim ve arif yönlerine dair araştırma, inceleme, tahlil ve yorum yazılarının yanı sıra Yûnus'a atfedilmiş şiirler ve usta edebiyatçılardan alıntı ve çeviriler de özel sayıyı zenginleştiren metinler olarak dikkat çekiyor.

Üzeyir İlbak, "Yûnus Emre Yılını Bitirirken" başlıklı giriş yazısında, Yûnus Emre'nin asırlar boyunca diriliğini koruyan saf Türkçenin önemine değinerek, "Yûnus Emre'ye ve Türkçeye bir kelime ile de olsa emeği geçen hiçbir şair ve yazarın ideolojik endişelerle yargılanmasını ve dışlanmasını doğru bulmuyoruz. Almanlar için Göte (Goethe), İspanyollar için Servantes (Cervantes) ve İngilizler için Vilyım Şekspir (William Shakespeare) ne anlama geliyorsa bizim için de Yûnus Emre aynı yerde ve aynı makamdadır" diyor. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan siyasetçi ve kültür insanı İsmet Uçma'yı da unutmayan İlbak, "Dost Bir Dostun Dostlarına Erken Vedası İsmet Uçma Ağabey" başlıklı bir yazıyla Uçma'yı yâd ediyor.

Kasım 2021 Dil ve Edebiyat dergisi "Yûnus Emre Özel Sayısı"nda yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

Yûnus Emre Yılını Bitirirken / Üzeyir İlbak

Dost Bir Dostun Dostlarına Erken Vedası İsmet Uçma Ağabey / Üzeyir İlbak

Yûnus Emre -şiir- Necip Fazıl Kısakürek

XIII. Asırdan XX. Asra Kurucu-Kurtarıcı-Öncü Olarak Yûnus Emre / Üzeyir İlbak

"Bizim Yûnus" Yûnus Bizim de Biz Kimiz? / Vedat Eğilmez

Hangi Yûnus? Bizim Yûnus / Hakan Hadi Kadıoğlu

Sanatta Tikel-Tüzel Kişilik Sorunu: Yûnus Emre / Zafer Acar

Yûnus Emre Mektebi: Kurucu Nesil / Orhan Kemâl Tavukçu

Yûnus Emre'nin Üslubunun Dilbilimsel/Dilbilgisel Temelleri / Muharrem Daşdemir

Yûnus Emre'nin Dili / Fahir İz

Yûnus Emre ve Dil Sorunu / Prof. Dr. Louis Bazın Çeviri: Orhan Tahsin Günden

İslâm Bülbülü -şiir- / Murat Ertaş

Buğday ile Nasibin Asırlık Güneşi -şiir- / Hayrettin Taylan

Yûnus Emre Şiirinin Kaynakları / Mustafa Özçelik

Yûnus Emre'ye Göre "Varsayılacak Hayat" / Erdoğan Boz

Yûnus Emre'de Bir Varlık Tecrübesi Olarak Şiir / Vefa Taşdelen

Yûnus Emre'nin "Yine" Redifli Gazeli Üzerine / Büşra Belek

Yûnus Emre: Sırrıyla Sırlanmış Bir Memba / Elif Sönmezışık

Bir Fütüvvet Teşkilatı Mensubu Olarak Yûnus Emre / Lütfi Bergen

Edebiyat Tarihçisi Gözüyle Çağını Aşan Yûnus Emre / Agâh Sırrı Levend

Bu da Molla Yûnus: Yûnus Emre'nin Pek Dile Getirilmeyen Yönü / Ekrem Sakar

Yûnus Emre'nin Batı ve Doğu Edebiyatlarındaki Yeri / Prof. Dr. Fikret Türkmen

Mehmet Kaplan'ın Yûnus Emre Algısı ya da Bir Sığınak Olarak Yûnus / Nuray Alper

Karaman'da Yûnus Emre'nin Huzurunda İstimdat / Yusuf Yıldırım

Karıncalar Volta Atar mı? / Mehtap Altan

Yurdumdur Gözlerin -şiir- / Mehmet Baş

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10289/dil-ve-edebiyat