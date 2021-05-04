DİL VE EDEBİYAT MAYIS SAYISI NECİP FAZIL DOSYASIYLA ÇIKTI

Dil ve Edebiyat dergisi 149’uncu sayısında Necip Fazıl Dosyası’na yer verdi. Edebiyat ve fikir dünyamızın Cumhuriyet dönemi sonrasındaki en önemli şahsiyetlerinden olan Necip Fazıl, usta kalemlerin satırlarında yeniden hayat buldu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat’ın, Mayıs 2021 sayısında Necip Fazıl dosyasının yanı sıra özgün şiir ve hikâyelere de yer verildi. Kapaktaki Necip Fazıl’ın özgün portre çalışması, Hakan Hadi Kadıoğlu’na ait.

Üzeyir İlbak, “Fetih, Oruç ve Necip Fazıl” başlıklı giriş yazısında, Necip Fazıl dosyasında övgü ve yergi levhalarını kırmayı amaçladıklarını dile getirerek, “Necip Fazıl yazıları, ileride Necip Fazıl çalışacak arkadaşlara yeni bir ufuk açacaktır” diyor. Ayasofya-ibadet ilişkisi üzerinden bir Ramazan değerlendirmesi yapan ve ABD’nin Ermeni Soykırım Yalanı’na değinen İlbak, “Bin yıl aynı coğrafyayı, aynı kaderi, aynı iklimi ve aynı mahalleyi paylaştığımız Ermenilerin aklını zehirleyerek XX. asır başlarında yaşadıkları toprağa ihanete teşvik eden aklı, aklamak için “soykırım” yalanına sığınanların; insanlığa Amerika kıtasında, Afrika’da, Avusturalya’da, Ön Asya’da, Uzak Doğu’da, Hint Yarımadası’nda ve Orta Doğu’da yaptıkları ve hâlâ devam eden zulümleri üzerine düşünmeleri gerekmez mi?” sorusunu soruyor.

Dil ve Edebiyat dergisinin Nisan 2021 sayısında bir araya gelen metinler, şu şekilde sıralandı:

Sabir Rüstemhanlı, “Ebedî Sevda”; İlhan Kurt, “Kapılar”; Mehmet Baş, “İyi Hal İndirimi”; Davut Güner, “Lambalar Kararıyor”; Yasin Ertaş, “Benim Kimsesiz Saatlerim”; Ramazan Karabıyık, “Seni Beliyor”; Hasan Suver, “Ayrılık”; Max Dauthendey (Çeviri: Beste Bekir), “Yağmur”; Üzeyir İlbak, “Geleneğin Yeniden İnşası: Ağaç”; Necip Fazıl Kısakürek, “Adımız”, “Allahsız Dünya”, “Kendimize Dair”; Lütfi Bergen, “Necip Fazıl ile Nurettin Topçu’nun Fikrî Farkları Üzerine”; Aykut Nasip Kelebek, “Necip Fazıl Poetikasında Üçüncü Yol Arayışı”; Murat Ertaş, “Bir Artist Karakter, Dava Adamı ve Şair Necip Fazıl’da ‘Ben’”; Sadık Akbayır, “Nâzım Hikmet’le Necip Fazıl’ın Kesişen Yolları”; Naci Elmalı, “Erzurum Basınında Necip Fazıl”; Halit Yıldırım, “Hikâye Dağındaki Göz Kamaştıran Parıltı Necip Fazıl”; Zafer Acar, “Omurilik ile Beyin Arasında Bir Salıngaç: Gülmek, Espri, İroni Filan”; Hakan Hadi Kadıoğlu, “Sükûnet”; Çeviri: Nimet Yıldırdım, “Neynâme/Mesnevî’nin 18 Beyti -II-“; Şehlanur Çiçek, “Ah Minel Aşk!”; Kübra Güler Özçelik, “Orhan Pamuk’un Veba Geceleri’ne Dair/ Üç Kuşak Pozitivist: Orhan Pamuk”; Serpil Tuncer, “Son Av”; Yunus Düzgün, “Ölüm Carıccıo”; Hüseyin Emin Öztürk, “Mevlâ’nın En Güzel İsimleri -III-”.