DİL VE EDEBİYAT’IN 145’İNCİ SAYISI ÇIKTI

145’inci sayısına ulaşan Dil ve Edebiyat dergisi, bu ay da okurlarına kelime ve kavramlara eğilen makalelerden tahlillere, şiirden hikâyeye uzanan geniş bir yelpaze sunuyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin Ocak 2021 sayısı şiir, hikâye, deneme, makale türünde farklı kuşaklardan kalemlerin birikimini bir araya getiriyor. Kelime ve kavram incelemelerinin yanı sıra şiir ve eser tahlillerine yer veren sayıda hikâye ve şiirler de geniş yer buluyor.

Üzeyir İlbak, “Muhayyile ile Musahabe Arasında” başlıklı giriş yazısında yakın tarihin muhasebesini yapıyor. İnancın ve kültür unsurlarının sık sık kavgaya tutuştuğu durumlara değinen İlbak, kendi hikâyemize dair kuraklığı da sorguluyor. Geçmişe tutunan hikâye anlatıcılığını geliştirmek adına yönergelere işaret ediyor, medeniyet unsurlarımızla yeniden bağ kurabilmek için yıkılan köprülerin yeniden inşasına vurgu yapıyor. Kendi dilini sahiplenen ve kutsiyetlerinin hakikatini keşfedenlerin yeni hikâyeler yazabileceklerini ifade eden İlbak, “… sizi, dünyada ve ülkemizde yaşanan salgına ve tüm olumsuzluklara rağmen yeni ve umutlu hikâyeleri birlikte yaşamaya, yazmaya ve anlatmaya çağırıyoruz” diyor.

145’İNCİ SAYIDA

Zafer Acar, “Vural Bahadır Bayrıl’ın ‘Saf Şiir’ (La Poesie Püre) Arayışı -II” başlıklı makalesiyle, Bayrıl şiirinin fikir ve sanat köklerine inmeye devam ediyor. Murat Ertaş, “Ay Gördüm Allah, Amentu Billah” yazısında, Ay metaforunun izini sürüyor; dinî, mitolojik ve kültürel bağlarını anlatıyor. Hakan Hadi Kadıoğlu “Alkış-Kargış” yazısında geleneğimizde alkışın ve zıddı olan kargışın icra biçimine ve icra alanlarına dair merakımızı gideriyor. Lütfi Bergen, “Azgelişmişlik Üstünlüktür Paradigması ve Batı’nın Tekniğini almak” başlıklı makalesinde, kendi telifi olan Azgelişmişlik Üstünlüktür eserinin toplumdaki yankısından yola çıkarak günümüz Müslümanca yaşama modellerini sorguluyor. Nimet Yıldırım, “Sa’dî-yi Şirazî ve Gazelleri” makalesinde Sa’dî’nin portresi eşliğinde gazellerine yer veriyor.

Yasin Ertaş, İsmail Aykanat, Hayrettin Taylan, Ahmet Necdet Misilli, Kadir Ünal, Seyha Develi, Mehmet Baş, Nurettin Durman, Mahmut et-Tavîl, Sinem Azade şiirleriyle; Tacettin Şimşek, Nilgün Akad, Yunus Düzgün, Adnan Avdagiç, Eda Tosun, Halil İbrahim Çelik hikâyeleriyle; Tuğba Coşkuner, Gönül Yonar, Feyza Akartopu, Mehtap Altan, Musa Yaşaroğlu, Sait Alioğlu denemeleriyle; Elif Sönmezışık makale, Aykut Nasip Kelebek inceleme yazılarıyla Dil ve Edebiyat’ın Ocak 2021 sayısında.

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10235/dil-ve-edebiyat

#dilveedebiyatdergisi #dilveedebiyat #dilveedebiyatderneği #dilimizkimliğimizdir #dil #edebiyat #ekremerdem #tded #olağanşiir #olağanhikaye