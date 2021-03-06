DİL VE EDEBİYAT’IN 147’NCİ SAYISI ÇIKTI

Dil ve Edebiyat dergisi, 147’nci sayısında Hilmi Ziya Ülken’e ve düşünceyi merkeze alan yazılara ağırlık verdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat’ın, Mart 2021 sayısı çıktı. Düşünce ve eleştiri yazılarına ağırlık veren sayıda Hilmi Ziya Ülken üzerine değerlendirmeler göze çarpıyor.

Üzeyir İlbak, “‘Aynen’ ile ‘Atıyorum’ Arasına Sıkıştırılan Türkçe Çağında Yunus Emre ve İstiklal Marşı'nı Konuşmak” başlıklı giriş yazısında, millî ve kültürel değerlerin birer temsili olarak Yunus Emre ve Türkçe Yılı, İstiklal Marşı Yılı ve Hacı Bektaş-ı Veli Yılı ilan edilen 2021’nin, medeniyet değerlerinin kayboluşuna müdahale edemeyen toplum seyrinde nasıl idrak edilebileceğine dair değerlendirmelerde bulunuyor. “Tanzimat’la başlayan dilde, kültürde ve medeniyette kendine yabancılaşma sorununu çözmek için de bu üç ismi önemsemek ve ortak bir zeminde buluşturmak gerek” diyen İlbak, 2021’nin kültür ve medeniyet şuuru inşa etme yılına dönüşmesi gerektiğini vurguluyor.

147’nci sayıda iki söyleşi var. İlki, Vedat Eğilmez’in Prof. Dr. Ali Utku ile yaptığı “Yeni ve ‘Yerli’ Bir İdeoloji: Anadoluculuk ve Hilmi Ziya Ülken” başlıklı söyleşi. Elif Tokkal’ın Doç. Dr. İbrahim Gümüş ile gerçekleştirdiği söyleşi ise “Şifalıdır Masallar / ‘Masal bir anda, biz istiyoruz diye teşekkül etmez. O hayatın içinden fışkırır’” başlığını taşıyor.

Dil ve Edebiyat dergisinin Mart 2021 sayısında bir araya gelen metinler, başlıklarıyla şu şekilde sıralandı:

İlhan Kurt, “Dönek Zaman”; Mehmet Baş, “Yarım Kalmış Cümleler”; Hayrettin Taylan, “Hayıflanma Dönencesi”; Murat Ertaş, “Sokak”; Yektecan Özçift, “Duydun mu?”; Beste Bekir, “Ömür”; Seyha Develi, “Afrika”; Elif Aksu, “Yaşlı Müzisyen”; Yusuf Dal, “Dip Dalga”; Yahya Çerkez, “Yaralıdır Biricik Kızım”; Friedrich Wilhelm Nietzsche (Türkçesi: Beste Bekir), Mayıs Şarkısı; Lütfi Bergen, “Anima ile Pneuma Ayrımı ve Mahlûkların Ruhu Üzerine”; Özgür Şahin, “Tarih Felsefesi Bağlamında Hilmi Ziya Ülken’in Osmanlı Modernleşmesine Bakışı”; Cemre Çise Kadıoğlu, “Anlatının Egemenliğinde Belirsizleşen Gerçek Algısı”; Nuray Alper, “Tevfik Fikret’in Mai Deniz’i Üzerine Bir İnceleme”; Abdurrahman Adıyan, “Yazı ve Yazgı”; Mehtap Altan, “Saçları Dağınık Köy: Eğridere”; Feyza Kartopu, “Hikâyenin İçinde Uzun Bir Yürüyüş”; Sümeyye Çiftçi, “Ey Unutuş! Kapat Artık Pencereni”; Serpil Tuncer, “Uzun Hikâye”; Ekrem Sakar, “Dezenfekte Aşk”; Kadir Kakçı, “Yağmur Duası”; Resul Topsakal, “Vuruşma Basamağı”; Ahmet Yılmaz, “Yol Üstü”; Zafer Acar, “Noksanlar Üzerine Hayli Eksik Konuşmalar”; Hafize O. İçli, “Zaman Asude Bir Bahçedir”; Hüseyin Emin Öztürk, “Mevlâ’nın En Güzel İsimleri”.