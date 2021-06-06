DİL VE EDEBİYAT’IN 150. SAYISINDA KUDÜS VAR

2009’dan bu yana yayınını kesintisiz sürdüren Dil ve Edebiyat dergisi 150. sayısında Kudüs dosyasına yer verdi. Dünyanın en kadim ve en kıymetli şehirlerinden Kudüs özelinde Filistin konusuna eğilen dergide, özgün şiir ve hikâyelerin yanı sıra dil ve edebiyat üzerine inceleme yazıları ve makaleler de bulunuyor.

Filistin’de vurulan çocuklar bedenleriyle değil, kalpleriyle düşer toprağa. Ve düşen her çocuk çiçek olup açar, “bakır yapraklara, tunçtan ve uranyumdan dallara, kurşun çiçeklere” inat!

-Kapaktan-

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat’ın, Haziran 2021 sayısı, derginin 150. durağı oldu. Üzeyir İlbak, “Kudüs ve Filistin Gelecek Muştusudur” başlıklı giriş yazısında, Kudüs’ün yeryüzü serencamına ve inşa ettiği tarih şuuruna işaret ediyor. Dünyanın işgalci İsrail’in haksız tavrına sessizliğini ve yok edilen insanlar karşısında modern dünyanın çelişkilerini vurgulayan İlbak, “Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da, Filistin’de, Gazze’de zalimlerden daha zalim olanların kurşunlarıyla şehit olanların çocuklarına vatan olsun Kudüs, Zeytindağı ve insanlıktan bir merhametle dokunulan her bir yer” diyerek ne olursa olsun umutların tükenmeyeceğini dile getiriyor.

Filistin’de yaşanan insanlık dramı dolayısıyla hazırlanan Kudüs’e özel dosyadaki metinler şöyle:

Murat Ertaş, “Kudüs Destanı -şiir-“; Üzeyir İlbak, “Kimliği ve Sembolleriyle İnsanlığın Hafızası: KUDÜS”; Elif Sönmezışık, “Mahremden Hareme: Son Yüzyılın İnsanlık Turnusolü Kudüs”; Elif Tokkal, “Aksa'dan Türkiye'ye -hikâye-“; Zeynep Karaca, “Raşel Kori (Rachel Corrie) ve Kâmil Eşfak Şiiri Üzerine”; Şehlanur Çiçek, “Selam Sana Ey Kudüs!”; Hacer Alioğlu Yakuti, “Gönlümün Şehri Kudüs -şiir-“.

Dil ve Edebiyat dergisinin Haziran 2021 sayısında bir araya gelen metinler ise şu şekilde sıralandı:

Aykut Nasip Kelebek, “Cinmri -şiir-”; Zafer Acar, “Bana Seni Gerek Seni -şiir-”; İlhan Kurt, “Çınar -şiir-”; Esma Coşkun, “Bul Beni -şiir-”; Yasin Ertaş, “Karantina -şiir-”; Yahya Çerkez, “Açık Kartlar Ama Kapalı Kutu ve Anahtar Saklı -şiir-”; Zümre Eröz, “Anneciğim’e -şiir-”; Yasin Gedik, “Olağan Şiir -şiir-”; Ahmet Necdet Misilli, “Dinmeyen Şiir -şiir-”; Tacettin Şimşek, “Rubailer -şiir-”; D. Mehmet Doğan, “‘Dil Değişir, Çünkü Dünya Yuvarlaktır!’”; Zafer Acar, “Omurilik ile Beyin Arasında Bir Salıngaç: GÜLMEK, ESPRİ, İRONİ FİLAN -II”; Abdurrahman Adıyan, “Şiiri Anlama Temrinleri”; Musa Yaşaroğlu, “Hikâye mi Öykü mü? İnsan mı Buhran mı?”; Mustafa Köneçoğlu, “İki Kalp ve Bir Dergi İKİNDİYAZILARI”; İlhan Kurt, “Ziya Osman Saba Şiirinde Cahit Sıtkı Tarancı Etkisine Bir Şairin Bakışı -II-”; Recep Kankal, “Recaizâde Mahmud Ekrem'in Oğlu Nijad ile Son Gezisi”; Mustafa Uğurlu-Yunus Düzgün, “Sadık Yemni ile Edebiyat Dünyasına Dair Sohbet”; Sümeyye Çiftçi, “İki Palto Bir Ayaz“; Muhammet Yılmaz, “Eski Bir Masal Anlatıcısı Olarak ‘AFRİKALI LEO’”; Mehtap Altan, “Çiçeklerin Genzindeki Tarih: BAYINDIR”; Kadir Kakçı, “Acı Portakal -hikâye-”; Ahsen Akyüz, “Mutlu -hikâye-”; Eda Tosun, “Kına -hikâye-”.

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10247/dil-ve-edebiyat

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