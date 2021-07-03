DİL VE EDEBİYAT’IN 151. SAYISI ÇIKTI

Dil ve Edebiyat’ın 151. sayısı dil yazıları, makaleler, incelemeler, özgün şiir ve hikâyelerle Temmuz’u dopdolu karşılıyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat’ın, Temmuz 2021 sayısı çıktı. Üzeyir İlbak, “İletişim Çağında Sağır Olmak” başlıklı giriş yazısında, dijitalleşmenin aile ve sosyal hayatta sıradanlaşan iletişim aksamalarına sebep olduğuna dikkat çekiyor. “İnsan, insan olarak insanlıkta kalmak istiyorsa dinleme ve anlamaya yönelmeli, dinlediklerini hatırlamak için çaba harcamalıdır. Dinlemek yaşadığı anı işitmek ve ana tanıklık etmektir” diyen İlbak, çağın hastalığı unutkanlığa da vurgu yapıyor.

Dil ve Edebiyat dergisinin Temmuz 2021 sayısında bir araya gelen metinler şu şekilde sıralandı:

Ramiz Rövşen, “Siyah Elibiseli Kadın -şiir-”; Nurettin Durman, “Kimi Desem -şiir-“; Zafer Acar, “Cüce -şiir-”; Yahya Çerkez, “Alın Terine Yazıt -şiir-”; Yasin Ertaş, “Kalabalık Aynalar -şiir-”; Furkan Deniz, “U Dönüşü -şiir-”; Barış Can Bıyıklı, “Fuzuli İşler Bekçisi -şiir-”; Rıdvan Şentürk, “Nihayet -şiir-”; Ali Yılmaz, “Yağmur Terennümleri -şiir-”; Şilan Özer, “Gözlerin -şiir-”; Murat Ertaş, “İnsanlar Konuşa Konuşa Anlar, Anlaşamayabilir”; Tacettin Şimşek, “Araba Sevdaları”; Nuray Alper, “Sezai Karakoç’un ‘Edebiyat Yazıları’ndan Şiire Bakmak”; Hakan Hadi Kadıoğlu, “Muşambadan Şem’e ‘Bir Seyahat-i Hayaliye-i Fikrîye’”; Lütfi Bergen, “Hayvanların Öğrettikleri”; Elif Sönmezışık, “Başına Buyrukluğun Kıvam Bulmuş Cüreti”; Muhsin Ertuğrul Kemikli, “‘Bir Güzel İnsan Ersin Nazif Gündoğan’ Kitabı Üzerine Hıdır Yıldırım ile Söyleşi”; Hayrettin Taylan, “Sanat ve Semiyotik Çıkmaz”; Ahmet Feyzi, “İgnoz Kunoş (Ignácz Kúnos) ve Türk Müziğinde Derleme”; Abdurrahman Adıyan, “Şair: Görgü Tanığı“; Aykut Nasip Kelebek, “Pasajlardan Tarlabaşı'na Beyoğlu -III-”; Mehtap Altan, “Cumalı Kadifekale”; Mehmet Baş, “İftar Topu, Berzah, Bisiklet, Kimsesizler Mezarlığı, Kuma, Lamekân -hikâye-”; Özay Erdem, “Hayalet Sevgilim -hikâye-”; Hande Arslan, “Kayıp -hikâye-”; Hayrettin Durmuş, “Aytmatov’un Son Kitabı”; Muhsin Duran, “Bir Kitap: Zaptiye Ahmet”; Tahereh Mirzaeisaeidabad, “Karşılaştırmalı Olarak Fikret Demirağ ve Nima Yuşic'in Şiirlerinde Nostalji Kavramının İncelenmesi”; Ramazan Ekici, “Uğultu -hikâye-“.