DİL VE EDEBİYAT’IN 152. SAYISI ÇIKTI

Dil ve Edebiyat dergisi 152. sayısında da özgün şiirler, hikâyeler, edebî metinler, araştırma ve inceleme metinleriyle edebiyat yürüyüşünü sürdürüyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat’ın, Ağustos 2021 sayısı çıktı. Üzeyir İlbak, “Teori-Pratik Tutarsızlığında Ahlâk Problemimiz” başlıklı giriş yazısında, insanımızın hız ve haz çağında hatalarını meşrulaştırmak için büründüğü zahirî dindar kimliğin ahlaki tutarlılığa olumlu katkı sunamadığına işaret ederek, “Karar noktası: insanın biricik görevi iyiyi, doğruyu, iyiliği, paylaşmayı, hakkaniyeti, ehliyeti, ahlâkiliği… göz ardı etmeden, kavramların yüklendiği anlama ihanet etmeden doğruyu ve yanlışı söyleyebilmesidir. Hedefe giden yolda ‘her şey meşru’ ve ‘her yol mübah’ değildir” diyor.

Dil ve Edebiyat dergisi Ağustos 2021 tarihli sayısında da ilk merin ve şiirlere sayfalarını açmayı sürdürüyor. İlk şiirleri ve hikâyeleri yayımlanan yeni kalemlerin daha büyük bir gayret ve çaba ile yazmaya devam edeceklerine olan inancımızı paylaşıyoruz.

sayıda yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

İlhan Kurt, “Gitti -şiir-”; Murat Ertaş, “Derviş -şiir-“; Zafer Acar, “Atom Bombası -şiir-”; Nurettin Durman, “Pazar -şiir-”; Mehmet Baş, “Sesin Ne Zaman Soldu -şiir-”; Metin Ekrem, “Yaranda Yıkar Kendini Kalbim -şiir-”; Nurdoğan Ertaş, “Nihayete Yakın -şiir-”; Ali Yılmaz, “Beyhude -şiir-”; Yasin Gedik, “İyi Filmlerden Gelen Tuhaf Adamlar -şiir-”; Ahmet Necdet Misilli, “Kâbuslar İnsanı Korkutur mu? -şiir-”; Bahadır Gücüyeter, “Bireysel ve Toplumsal Hafızanın Oluşumunda Yazı, Tarih ve Edebiyat”; Hayrettin Taylan, “Bilgi-Hikmet ve Şiir”; Metin Ekrem, “Göğün Söküğünde Bir Şair: Erol Özyiğit ile Söyleşi”; Tacettin Şimşek, “Anneler ve Ninniler”; Rıfat Kütük, “Tenkidi Tenkit”; Abdurrahman Adıyan, “Sanatçı Kimliği”; Halil Ürün, “Sılaya Mektup”; Müge Akgün, ““Yaban” Üzerinden Mitolojik Bir Keşif: İstanbullu Aydının ‘Yaban’ı”; Şehlanur Çiçek, “Adl’in Yeryüzündeki Tecellisi”; Şakir Diclehan, “Mevlâna ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’da Hareket”; Melek Tosun, “Küçürek Öykü”; Yunus Düzgün, “Yeni Nesil Ankastre -hikâye-”; Hatice Tekin, “Filozof Karga -hikâye-”; Kadriye Turhan, “Göçebeler Meclisi -hikâye-”; Ülkü Kara, “Kızıl ve Lâl”; Beyza Ecer, “Anneler Yanılmaz Müezza -hikâye”; Gülçin Granit, “Engerek -hikâye”.

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10250/dil-ve-edebiyat

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