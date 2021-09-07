DİL VE EDEBİYAT’IN 153. SAYISI ÇIKTI

Dil ve Edebiyat dergisi Eylül 2021 sayısındaki özgün şiir, hikâye ve denemeler, dil makaleleri ve eser incelemeleriyle yine dopdolu karşınızda.

-Kapak Metni-

"Öyle meşbû-i şehâdet ki bu öksüz toprak:

Oh, bir sıksa adam otları, kan fışkıracak!

Böyle bir yurdu elinden çıkaran nesl-i sefil,

Yerin üstünde muhakkar, yerin altında rezil!

Hem vatan gitti mi, yoktur size bir başka vatan;

Çünkü mirâsyedi sâil kovulur her kapıdan!"

Mehmed Âkif Ersoy

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat’ın, Eylül 2021 sayısı çıktı. Üzeyir İlbak, “Zafer Ayını Uğurlarken” başlıklı giriş yazısında Ağustos’un Malazgirt ve Zafer Bayramı gibi iki önemli hadisenin yıldönümü olduğuna dikkat çekiyor, “Olası savaşları önlemek için bu ayda her birimiz tarihe yolculuk edip yolumuzu bulmaya ve istikamet tayin etmeye çalışmalıyız” diyerek yaşadığımız toprakların değerini anlamaya işaret ediyor.

Eylül 2021 sayısında da yeni kalemlerin ürünlerine yer veren Dil ve Edebiyat dergisinde bu ay metinler şu şekilde sıralanıyor:

Zafer Acar, “Güzel Geçti Yaz -şiir-”; İlhan Kurt, “Teslim -şiir-”; Mehmet Baş, “Sessiz Film -şiir-”; Nurettin Durman, “Yaralı Bilinç -şiir-”; Yasin Ertaş, “Bumerang -şiir-”; Ömer Ekici, “Modern Karanlık -şiir-”; Yahya Çerkez, “Gecenin Göğe Ağladığı Şiir -şiir-”; Ayşe Şimşek, “Adım Hâlâ Aynı -şiir-”; D. Mehmet Doğan, “Lenguiç (Language) Reform’un Türkçesi Ne?”; Üzeyir İlbak, “Klavye Kahramanlarının Hakikate ‘Kör ve Sağır’ Olması”; Aykut Nasip Kelebek, “Turgut Uyar Poetikasında Biçim-Öz Dengesi”; Nimet Yıldırım, “Fars Edebiyatında Metafizik Yolculuklar”; Hakan Hadi Kadıoğlu, “Kitap, Yazı Çoğaltma: İstihsah, Kopya”; Ahmet Feyzi, “Anadolu Türkülerindeki Çok Kültürlü Yapıya Dair Tespitler ‘Erzurum Türküleri’”; Abdurrahman Adıyan, “Yazı Evi Şûrâsı”; Ekrem Sakar, “Bir Roman Dört Farklı İsim: Ceyn Astın’ın (Jane Austen) Sens end Sensibiliti (Sense and Sensibilty) Adlı Romanının Türkçedeki Karşılıkları”; Hayrettin Taylan, “Şiir ve Arketipler”; Elif Sönmezışık, “Beka Arayışı ve Doğu Türkistan”; Ülkü Kara, “Fötrlü Ressam -hikâye-”; Kadir Kakçı, “Aslı Yok Yaylasında Bin Beş Yüz ‘Coin’im Var Benim -hikâye-”; Vagif Sultanlı (Çeviri: Aynur Kahraman), “Kilitli Dönüş -hikâye-”; Ahmet Yılmaz, “Şiraz’ın Bülbülleri -hikâye-”; Murat Ertaş, “Nasıl Methedeyim Sevdiğim Seni“; Gönül Yonar, “Seni Bildim!”; Aysu Esra Kurban, “Matmazel Noraliya’nın Koltuğu Romanında Maddeden Ruha Bir Yolculuk: Ferit”; Esra Türedi, “Bir Camın Ardından Mesut İnsanlara Bakmak”; Şehlanur Çiçek, “Susmanın Kalesine Sığınmış Kelam”; Beste Bekir, “Kalbin Sır Defteri -şiir-”.

Okumak için: https://open.dergilik.com.tr/magazineDetail/64223

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