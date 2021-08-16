Doğan Görünümlü Şahin

Haber alma kanallarının çeşitliliği gün geçtikçe artmaktadır. Gazete, dergi, mecmua ve radyonun tahtında artık TV ve sosyal medya oturuyor. İletişimde bilginin yayılımı ise şaşırtıcı derecede hızlıdır. Seçilen haberleşme kanalları içinde bireyin bilgiye ulaşmak için uzunca bir müddet tercih ettiği mecra ise TV olmuştur. TV renkli ve eğlenceli bir kitle iletişim aracıdır. İzleyici, dünyanın dört yanındaki gelişmeleri ve haberleri evindeki rahat koltuğundan izler. Kültürün yayılımı konusundaki etkinliği kadar oluşumunda da etkin role sahip olduğu bilinen TV ‘de bilgiyi aktarmanın en önemli yollarından biri ise haberlerdir.

Haberler prime-time ‘da yani en çok izlenen zaman diliminde izleyicisinin karşısına çıkmaktadırlar. Doğruluğu, hızı ve içreğinin güncelliğiyle haber kuşağı TV kanalları için bir prestij meselesidir. Haberleri sunanın bilgisi, tecrübesi, diksiyonu, beyaz cama yansıttığı görüntü ve mimikleri ise bu prestijin önemli sacayaklarından biridir. ABD ‘de “anchor” (güvenilir ve inanılır sunucu), İngiltere’de “newsreader veya newscaster “ (bültene katkı sunan sunucu) olarak adlandırılan haber sunucusu, haberin izleyiciye ulaşmasındaki son halkadır.

İyi bir konuşmacı olandan beklenen; dil, ses, görsel davranış ve zihinsel etkinliği kullanarak mesleğini icra eden haber sunucularının eski versiyonunu konu alan Paulette Jiles ‘ın “News of the World-Dünyadan Haberler” isimli romanından aynı adla beyazperdeye uyarlanan film bu yazımızın konusu olacaktır.

Film Hakkında

Filmin konu aldığı zaman Amerikan İç Savaşı’nın hemen sonrası, yer ise Teksas'tır. Matbaası savaş sonrası kapanan Yüzbaşı Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks), eyaletteki kasaba ve köyleri gezerek okuma yazma bilmeyen, okuma imkân ve alışkanlığı olmayan insanlara haberleri okumaktadır.

Maden ocağında mahsur kalan madencileri, birbiriyle husumet içinde olanları, felaketleri, halk hareketlerini okuyan Yüzbaşı haber seçkisinde özenli davranmaktadır. Derlediği haberleri kırışmış ve sararmış gazeteleri gözden geçirerek itinayla seçer. Haber okurken aynı zamanda dinleyiciyi de okur. İlgili, ilgisiz, sabırlı, sabırsız, hoşgörülü, kaba… Dinleyiciyi tahliline göre okuma sırasını belirler. Haberleri sürükleyici bir macera gibi hikâyeleştirerek anlatır. Sahneye benzeyen basit bir platform üstündeyken tek kişilik bir tiyatronun oyuncusu gibidir. Okuduğu haberlerin etkinliğini arttırmak için beden dili, mimik ve ses tonlamaları yapmaktadır. Performansını tamamladığında dinleyicilerden topladığı üç beş kuruşla hayatını sürdüren Yüzbaşının yaşantısından bir kesiti aktaran filmde hayat, ırkçılık ve cahilliğin hüküm sürdüğü ortamda kölelik karşıtı askerlere rağmen teni beyaz olmayanlar için olduğu kadar beyazlar için de zordur. İşte Yüzbaşı Kidd'in böyle bir ortamda okudukları hayata dair umut vermektedir.

İnsanların dünya ile temas kurmasını amaçlayan Yüzbaşı bir gün haber okuyacağı kasabaya giderken saldırıya uğramış bir at ve ağaca asılmış bir cesetle karşılaşır. Irkçılar tarafından ağaca asılan adamın yanında yöredeki Kiowa yerlileri tarafından kaçırılarak büyütülen 10 yaşındaki beyaz bir kız çocuğu olan Johanna (Helena Zengel) ile karşılaşır. Ne Yüzbaşı Kiowa dilini, ne de kendisini yerli sanan Johanna İngilizceyi konuşabilmektedir. Ortak bir dilleri olmadığı için iletişim kuramazlar. Yüzbaşı Kidd ağaca asılı adamın ceplerini karşıtınca bulduğu evraklardan onun Johanna’yı gerçek akrabalarına götürmekte olan bir devlet görevlisi olduğunu öğrenir. Hiç deneyimlemediği bir dünyaya düşmanca yaklaşan Johanna, kendi isteği dışında biyolojik akrabalarına götürülmekte olduğu için hırçındır. Senaryosu, bu küçük kızı akrabalarının yanına götürülmesi üzerine kurulan filmin devamında görevi Yüzbaşı Kidd üstlenir.

Yüzbaşının haberci olarak üstlendiği misyonu devam ettirirken yola çıktığı yolculuk oldukça zorludur. Üstelik şimdi yanında küçük bir kız çocuğu da vardır. Hem haberleri okur hem de Johanna’yı teslim edeceği yere doğru yol alır. Doğa koşulları ile bir noktaya kadar baş edebilse de insanlarla baş etmek onun için bazen zor olmaktadır. Küçük bir kasaba olan Erath’da iktidarı ele geçirmiş bir adamın kendi bastırdığı gazetedeki yanlı ve yalan haberleri okuması talep edilen sahne sonrası zorlanan Yüzbaşı kendi hikâyesiyle de yüzleşir. Neden eşinin yanında olmadığı hakkında izleyicinin varsayım üretmesi yolu seçilen senaryoda aidiyetsizlik hissinin yoksunluğu düşündürücüdür.

Alman çocuk yıldız Helena Zengel ‘in Tom Hanks ile uyumlu bir birliktelik yakaladıkları gözlemlenmektedir. İlerlemiş yaşına rağmen aksiyon sahnelerinde hala “ben de varım” diyen Tom Hanks’i westernvari bir filmde görmek oldukça şaşırtıcı olurken çocuk oyuncunun sessiz karakterine eşlik eden mavi bakışları akılda kalıcıdır. Bu film özelinde küçük oyuncunun; “uyumsuz karakterleri oynamak için biçilmiş kaftan” olduğu, Tom Hanks’in ise; “merhamet, sevecenlik ve nezaket izlerini taşıyan yüzüyle” izlemesi keyif veren bir performans ortaya koyduğu söylenebilir.

Film boyunca karşılaşılan tehlikeler ve tehditlere eşlik eden James Newton Howard’ın müzikleri yapıma ayrı bir tat katmaktadır.

Sonuç

TOFAŞ’ın “Anadol” ile başlayan araba üretim süreci Şahin, Kartal, Doğan isimlerini verdiği kuş serisi ile sürmüştür. Halk olarak bizler bu araçları çok sevdik ve daha da çok sevebilmek için ne gerekiyorsa yaptık. Araçları kişiselleştirmek için parçalarını birbirine monte ederek amatörce yeni modeller türettik. Bunlardan birine; “doğan görünümlü şahin” adını verdik. Yazımıza konu olan film de aynı doğan görünümlü şahin gibi karmadır. Onu “western görünümlü dram” olarak nitelendirebiliriz. Platosu, kostümleri, aksesuar ve mekân tasarımlarıyla film bir western izlenimi uyandırsa da esasında bir dramdır. Kum fırtınası, yol kesen haydutlar, silahlı çatışmalar, uçuruma yuvarlanan at ile arabası, çorak coğrafya ve bir damla suya hasret olunmasıyla western‘lerin olmazsa olmazlarına dramın ustalıkla yerleştirildiği bir yapımdır “Dünyadan Haberler”.

Yönetmen: Paul Greengrass

Senarist Paul Greengrass, Luke Davies

Oyuncular: Tom Hanks, Helena Zengel, Elizabeth Marvel

Yapım yılı: 2020

Süre: 1 sa 59 dk