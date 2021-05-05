Köylünün kalkınması için 1919 'da yola çıkan doktorların öyküsü okurla buluştu. Kitap Kulübü Yayınları tarafından yayınlanan Doktorlar Köy Yollarında eserinde Osmanlı Devleti’nde köycülük hareketi ilk kez kaleme alındı. Halkevleri ve Köy Enstitüleri'nden daha önce köylünün kalkınmasının önünü açmak adına Türk Ocakları çevresindeki doktorlar tarafından hayata geçirilen Köycü Hareketi ilk kez Kütahya'da Tavşanlı ve Emet çevresinde başladı. Andımızı yazan Reşid Galip 10 Nisan 1919 yılında arkadaşı Hasan Ferid ile beraber Tavşanlı’ya gelerek köylüyü kalkındırmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Yazar Ahmet Öztürk'ün gün yüzüne çıkardığı belgeler; yakın tarihte önemli bir harekete ışık tutuyor. Kitap Kulübü Yayınları tarafından yayınlanan eserden satır basları"....Halktan söz ediyorsunuz; sözünü ettiğiniz halk Türk dediğimiz cahil köylüdür…""...Köylü tarlasından, bulgurundan para arttırarak vergisini ödemekte, savaş zamanı ise “Ne yurt ne yuva” tanıyarak cepheye koşmakta, denizleri karaları aşmaktadır." "...Türklere de milliyetlerini öğretecek ve onları her bakımdan uyarmaya, yükseltmeye, geliştirmeye çalışacak özel bir cemiyet kurmak fikri ilk Askeri Tıbbiye’de doğmuştu.."



KÖYCÜLÜK HAREKETİ KARARNAMESİ



Baş Meclis’in 17 Temmuz 1919 Perşembe günü toplantısında Köycülüğün kuruluş günü olan 17 Ekim tarihinin Köycülerce Kuruluş Bayramı olarak kutlanmasına karar verilmiştir. İmparatorlukta köylünün senelerdir hakkının yendiğini ve bu sebeple memlekette olan Milli Mücadele’ye köylünün ilgisiz kalmasını köylünün yıllarca kaderine terk edilmesine bağlamaktadır.

10 Nisan 1919’da Reşid Galip başta olmak üzere Hasan Ferid, Fazıl Doğan, Mustafa Alp’ten oluşan dört kişilik bir doktor grubu Tavşanlı’ya giderek köycülük hareketini fiilen başlattılar. Reddi İlhak Cemiyeti Başkanı Ragıp Nureddin’in arkadaşlarını ziyareti sırasında Tavşanlı’da 26 Eylül 1919 tarihli günlükte yazdığı üzere: “Bir harman makinesinin kile başına 10 kuruş almak şartıyla 3000 lira getireceğini hesap ettik.”

“Biz ne kadar ucuz ilaç verirsek verelim, halk bizi şu kadarcık toz vererek dünyanın parasını kazanan menfaat ve kazanç düşkünü hekimler addetmekten kendisini men eylemiyor. "



Köycülük Hareketi ve Köycü Cemiyeti'ne ilişkin birçok ayrıntı "Doktorlar Köy Yollarında"da.