- Dünyaca ünlü Mona Lisa tablosu nasıl çalındı?

- Susan Sontag'ın katiyen karşı olduğu dört şey neydi?

- Gandhi, İngiliz egemenliğini sonlandırmayı nasıl başardı?

- Picasso'nun Nazilere resmiyle verdiği cevap neydi?

- Sinoplu Diyojen'in çilesi neden bugün de devam ediyor?

- Orhan Veli daha uzun yaşasaydı romanlarını da okur muyduk?

- Ömer Hayyam’ı neden hâlâ çok seviyoruz?

Dünyanın Kitapları, farklı zamanlardan ve coğrafyalardan onlarca yazarı, sanatçıyı ve filozofu bilinmeyen yönleriyle bir araya getiriyor. Orhan Tüleylioğlu, unutulmaz izler bırakmış bu isimleri oldukları kişi yapmış anekdotları anlatırken okuru durup düşünmeye, ilham almaya, en çok da “tutkuyla okumaya” devam etmeye davet ediyor.

Borges’ten Yaşar Kemal’e, Susan Sontag’dan Gandhi’ye, Le Guin’den Sabahattin Ali’ye, hayatımıza dokunmuş tüm bu isimlerin az bilinen yönlerini keşfetmek, yaşadıkları zorluklardan, başarılarından ve inatlarından ilhamla bugüne bakmak için...