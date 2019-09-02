Düşünbil Dergisi'nin "Filozof Kadınlar" Sayısı Çıktı

Düşünbil Dergisi, 2019 Eylül sayısı çıktı. Bu sayıda yapıtları ile felsefeye dokunan ve felsefe dünyasında yerini almış kadın filozoflar yer verilmiştir. Hannah Arendt, Ayn Rand, Virginia Woolf ve Simone de Beauvoir’ın felsefesine değinirken yaşam öykülerinden de bölümler sunulmuştur.

Bu sayıda Josef Hasek Kılçıksız, Emire D. Ersoy, Sema Önal, Dilan Akpolat, Sema Önal ve Olcay Yılmaz'ın yazılarına yer verilirken, dosya konularında veya dosya dışı konularda söyleşi, çeviri metin, karikatür ve okuma önerilerine de yer verilmiştir.

Eylül sayısında ayrıca dergi ile birlikte dergi okuyucularına ücretsiz poster, etiket ve filozof kartları verilmeye devam ediliyor. Dergiye kitabevleri ve D&R mağazalarında ulaşılabildiği gibi dusunbilkitap.com adresinden de online sipariş verilmektedir.