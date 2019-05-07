Düşünbil Dergisi'nin "Nietzsche ve Teoloji" Sayısı Çıktı

Düşünbil Dergisi, 2019 Mayıs sayısı raflarda yerini aldı. Bu sayıda Nietzsche'nin çok tartışılan "Tanrı Öldü" sözü masaya yatırılıyor. Etik, ahlak, teoloji, cinsiyet, sinema, politika vb. alanlarda değerlendirilen "Tanrı öldü" sözünü geniş boyutları ile inceleniyor. Ayrıca Lacan ve Felsefe üzerine iki önemi metin bulunuyor. İlkinde "Ego ve Özne" ilişkisi üzerine, ikincisinde ise Heidegger üzerinden "kahraman ile "sıradan insan"ın arzuları değerlendiriliyor. dosya konusu çerçevesinde Yıldırım Ortaoğlan, Oğuz Karayemiş, Seray Soysal, Josef Hasek Kılçıksız, Sebahattin ÇevikbaşOğuz Haşlakoğlu ve Ali Karakaya yazıları ile bu sayıda yer alıyor.

Mayıs sayısında yine okuyuculara bilgi dolu hediyeler verildi. Kitap ayracına atılan 'çentik' bilgiler, Spinoza filozof bilgi kartı, filozof ve sanatçıların etiketleri ile Babil Kulesi posteri dergi ile hediye verilmiştir. Dergiye kitabevleri ve D&R mağazalarında ulaşılabildiği gibi dusunbilkitap.com adresinden de online sipariş verilmektedir.