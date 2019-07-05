Düşünen Şehir Dergisi Mimar Sinan Özel Sayısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, varlık, değer, bilgi, zaman, mekân ve siyaset başlıkları altında akademik seminerlerin yapıldığı “Şehir Akademi” adlı bir eğitim ve kültür programı ile birlikte “Şehir Kültür ve Sanat” ve “Düşünen Şehir” adlı, birbirinden nitelikli iki dergi yayınlamaya başladı. Kayseri Belediyesi’nin internet sitesinden nüshalarına ulaşabileceğiniz ve kalitelerini görebileceğiniz bu dergilerin Genel Yayın Yönetmenliğini Dursun Çiçek yapıyor. Aylık olarak çıkan Şehir Kültür Sanat dergisi 28. sayıya ulaşırken, 3 aylık olarak okuyucu ile buluşan Düşünen Şehir dergisinin de 9. sayısı çıktı.

“Düşünen Şehir” dergisi, ülkemizin çevre, şehir, kültür, medeniyet ve tarih alanında en değerli kalemlerine sayfalarını açmakta. Derginin içeriğini, Dursun Çiçek’in ilk sayıdaki “Şehirleşme bağlamında kavramsal bir tartışma” yazısından bir bölümle anlayabiliriz:

“Batı’daki şehir ve şehirleşme; rasyonelleşme, sekülerleşme ve modernleşme süreçlerinin sonucudur. Din ve gelenekten uzaklaşma anlamına gelen rasyonelleşme, dünyevileşmenin en temel göstergesidir… İslam’da ise şehir ve şehirleşme (medine/medenileşme), pagan gelenekten uzaklaşarak Tevhid’e (millet-i İbrahim’e) ve Risalet’e yönelmektir. İnsanın gayesi bağımsız bir birey olmak değil aksine Peygamber’in etrafında cemaatleşmek; tüketmek değil üretmek ve paylaşmaktır…”

Düşünen Şehir dergisi, ilk sayısından itibaren insanın şehirle olan bağlantısını, şehrin tarihsel gelişimini, hafızasını, şehrin dokusunu oluşturan yapıların ne’liğini ve dahasını ele alıyor. Merhum Akif Emre, derginin Mart 2017 tarihli ilk sayısında, “Bir şehir, içinde yaşayanların aynasıdır. Bir şehrin taş yığını ve bir araya toplanmış insan yığınlarından ibaret olmaktan anlamlı bir bütünlük haline gelmesi yaşayanlarla beraber soluk alıp vermesine bağlıdır.” diyerek şehri insanda, insanı şehirde bulur.

Dergi, Haziran 2019’da Mimar Sinan Özel Sayısı ile okuyucularla buluştu. Türkiye’de Mimar Sinan ile ilgili sözü olan insanların bir araya geldiği, Mimar Sinan’ın düşünce dünyası ve sanat anlayışının ele alındığı sayının hazırlıkları Mimar Sinan Okumaları atölyesi ile başlamış.

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun “Bir Küllî’ye’yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet” adlı yazısında mimarı; duyu, duygu ve düşüncesini bir yük haline getirdikten sonra mekânı taştan ören, yüceyi ve güzeli taşa oyan, kısaca abecesi taş olan bir şiiri mekâna yazan bir şair olarak gördüğünü aktarıyor. Dr. İbrahim Zeyd Gerçik’in “Süleymaniye Külliyesinde Liderlik ve Yönetim” başlıklı yazısında, Osmanlı medeniyetinin insan, hayat ve toplum algısını bünyesinde toplayan en olgun örneğin Süleymaniye Külliyesi olduğuna dikkat çekiyor. Dr. Savaş Barkçin’in “Süleymâniye: Mekânın Müziği” yazısında müzik ve mimarinin her medeniyetin iki mührü olduğunu, bir medeniyeti hiç bilmeyen birisinin sadece o medeniyetin mimarisi ve müziğine bakarak o medeniyetin temellerini kavrayabileceğine vurgu yapıyor.

Düşünen Şehir – Mimar Sinan Özel Sayısı İçeriği

PROF. DR. İHSAN FAZLIOĞLU – Bir Küllî’ye’yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet

PROF. DR. METİN SÖZEN – Mimar Sinan Üzerine

PROF. DR. UĞUR TANYELİ – Tarihsel ve Muhayyel Mimar Sinan

PROF. DR. HAYATİ DEVELİ – Mimar Sinan’ın Zihniyet Dünyası

MUSTAFA İBAKORKMAZ – Prof. Dr. Suphi Saatçi İle Mimar Sinan Üzerine

DURSUN ÇİÇEK- İslam Düşüncesi Bağlamında Mimar Sinan ve Mekânın Metafiziği

PROF. DR. KÖKSAL ALVER – Mimar Sinan’ın Mekân Tasavvuru

PROF. DR. ALİ UZAY PEKER – Mimar Sinan ve Selçuklu Mimarlık Geleneği

DOÇ. DR. ŞERİFE TALİ – Kadın Bânilerin Eserlerinden Mimar Sinan

DR. ÖĞR. ÜYESI HALİL SENCER ERKMAN – Selçuklu’dan Osmanlı’ya Anadolu Türk Mimarisinde Mukarnas Örtülü Taç Kapı İmgesinin Kuruluşu

DR. ÖĞR. ÜYESİ N. ÇİÇEK AKÇİL HARMANKAYA – Mimar Sinan Camilerinde Sembolik Unsurlar

SERAP EKİZLER SÖNMEZ – Sinan Eserlerinde Çok Sevilmiş Bir Şebeke Deseni Anatomisi

DOÇ. DR. FATİH ÖZKAFA – Hat Sanatının Mimar Sinan Estetiğine Katkıları

DR. İBRAHİM ZEYD GERÇİK – Süleymaniye Külliyesinde Liderlik ve Yönetim

DR. SAVAŞ Ş. BARKÇİN – Süleymâniye: Mekânın Müziği

BEŞİR AYVAZOĞLU – Yahya Kemal’in Şiirinde ve Düşünce Dünyasında Malazgirt ve Süleymaniye,

HAYRETTİN OĞUZ – Taşla Konuşan Deha

MEHMET ÇAYIRDAĞ – Mimar Sinan’ın Kayseri’deki Eserleri

GÜRCAN SENEM – Ağırnas’tan İstanbul’a Mimar Sinan’ın İzleri

NİDAYİ SEVİM – Mimar Sinan’ın Eyüp Sultan’daki Eserlerine Panoramik Bir Bakış

ESRA ÖZCAN – Süleymaniye’de Bir İkindi Vakti

AHMET ULU – ASLI KUŞ – Mimar Sinan İhtifalleri

BANU BAŞYİĞİT – Büsam ve Mimar Sinan Okumaları Üzerine

YUSUF YERLİ – Sinan Söylenceleri Arkeolojisi

ALPER ASIM – Turgut Cansever’in İslam Mimarlık Düşüncesi ve Mimar Sinan

MUSTAFA SÖĞÜT – Sinan Çağı

PROF. DR. SUPHİ SAATÇİ – Mimar Sinan’ın Anıları ve Mimar Sinan’ın Yapıtları’nın Basımı Hakkında

SERDAR KOZAN – Süheyl Ünver’in Metinlerinde Mimar Sinan

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