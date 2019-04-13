Tanıtım Bülteninden

“Düşünmek Ne Demektir?”, Martin Heidegger’in 1951 ve 1952 yıllarında Freiburg Üniversitesi’nde sunduğu meşhur takrirlerini derlemekte ve Heidegger’in felsefesinin varlık-tarihsel döneminin önemli eserlerinden birini teşkil etmektedir.

Bu iki takrirde Heidegger, düşünmenin ne anlama geldiğini ve düşünmenin insanı tarihsel olarak neye/nereye çağırdığını bir arada düşünerek temel varlık-tarihsel düşüncelerini geliştirmektedir. Heidegger’in bu çerçevede sunduğu düşünceleri, sadece düşünmenin ne olduğunu tartışmakla kısıtlı kalmıyor, buradan hareketle insan için hususî olan bu temel fiil üzerinden insana dair de varlık-tarihsel yorumlarda bulunuyor. Bu bağlamda 1951 yılının kış dönemi takriri, Nietzsche’nin temel felsefesinin tartışmasını ve Hölderlin gibi bazı şairlerin şiirlerinin okumasını yapıyor. 1952 yaz dönemi takriri ise, varlık ve düşünmenin birbirine ait olduğunu ilk tecrübe eden Parmenides’i görüşüyor. Böylece Abendlandfelsefesinin başı ile sonu, bu takrir dizisinin ufkunu oluşturuyor.

Heidegger Gesamtausgabe bünyesinde sekizinci cilt olarak yayınlanan bu eser, ilk defa bu çeviri ile tam metin olarak ve Heidegger’in kendi derkenarları ile birlikte Türkçe’ye kazandırılmıştır.

Düşünmek Ne Demektir?

Martin Heidegger

Dergah Yayınları

290 Sayfa