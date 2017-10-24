E. E. CUMMINGS’TEN SEÇİLMİŞ 100 ŞİİR

Aşk anlatımında bir zirve E. E. Cummings. Arzu, kutsalla tensel arasında devasa bir yelkovan gibi varlığı baştanbaşa tarıyor. Öğrendiği bir şiiri değil icat ettiği bir şiiri yazıyor şair.

Cummings’in siyaseti olan bir şiir yazması başka bir zirve. Ama siyasete alet olmadan yapıyor bunu. Tam bir şair siyaseti onunki. Azlarla kalan, zayıflarla hemfikir, iktidarlarla başı hoş değil.

Karl Shapiro’ya göre Cummings, Joyce’tan sonra dil üzerinde denetimi en fazla olan şairdir. Marianne Moore ise, onun hiç estetik yanlış yapmayan bir sanatçı olduğunu belirtir. Louis Utermeyer, “Cummings birinci sınıf bir mizahçıdır ve ayrıksı duruşuna rağmen bugün yazmayı sürdüren en özgün lirik yeteneklerden biridir” der.

John Dos Passos, Cummings’in lirizmde zamanımızın en bulucu ve en yaratıcı yeteneklerinden biri olduğunu söyler.

Allen Tate’ye göre Cummings, savaş yıllarında insanlığını ve şairliğini koruyabilen, derinden dindar olan tek Amerikalı şairdir.

Cyril Conolly’ye göre de o, modern şiir akımının Catullus’udur.

Faruk Uysal aslına sadık bir tercümeyi benimsemesine rağmen şiirlere âdeta Türkçe söylermiş gibi bir atmosfer kazandırdı. Özellikle dil oyunları yapmayı seven şairin oyunlarını yaratıcı bir şekilde Türkçeye aktaran Uysal’ın Cummings şiirine dair kıymetli sunuşu, yazdığı özgün poetik biyografi ve açıklayıcı dipnotlar kitabı ayrıca paha biçilmez kılıyor.

Cummings’ten Seçilmiş 100 Şiir’in bir başka özelliği şiirlerin orijinal dilde de kitapta yer almasıdır. Böylece okur nefis dil oyunlarını, olağanüstü hicivleri ve göndermeleri İngilizceden de takip edebilecek.

Seçilmiş 100 Şiir Hece Yayınları etiketiyle çıktı.