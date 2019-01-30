Ebu Dülef’in İran Seyahatnamesi

Tarih Araştırmaları kapsamında gezginlerin/seyyahların gezip yazdıkları gezi yazıları/seyahatnameler o cağın yaşam biçimini aydınlatma konusunda çok önem arz eder. Tarihin sayfalarını coğrafya ile bütünleşen insan toplumlarını kendine has bir düzenle görürüz. Bu insan düzenin bir başka örneği olan “İran Seyahatnamesi" tarihin bir sayfasıdır, diye biliriz. Tarihin sayfalarını aralayan ve bunun bir parçası olan Arap Seyyah Ebu Dülef hem seyahatname hem de tarihe bir vesika bırakması bakımından önemli bir isimdir. Seyyah Ebu Dülef, 10. Yüzyılda bir diplomat, şair, coğrafyacı ve bizi ilgilendiren yönüyle bir seyyahtır. Kafkas Dağlarının heybetli zirvelerinden başlayıp, Basra Körfezinin sıcak sularına kadarki dönemin beşeri birçok unsurlarını anlamamızda yardımcı bir kaynak.

Ebu Dülef, devlet adamı vasfıyla aldığı görevler gereği ömründe iki defa farklı coğrafyalara seyahat etmiştir. İlki Çin elçilik heyetiyle yaptığı Uzak Doğu seyahati, ikincisi ise anavatanı olan İran’dır. Bu iki ziyaretini de ayrıntılı olarak anlattığı iki eseri mevcuttur. Her iki seyahatnameyi de sonradan kaleme almış, birinci risale ve ikinci risale şeklinde adlandırmıştır. Lakin iki seyahatname özellik ve nitelik bakımından birbirinden çok farklıdır. Şöyle bir farkla; birinci risale net bilgilerden uzak, hayali ve karışık bir tarzla yazmasıyla beraber ikinci risale onun tersi şeklinde olup gezilen yerlerin toplumsal yapıları, coğrafi yapısı ve özelliği hakkında isim ve tarih vererek gerçekçi, tutarlı bir özellik kazandırmıştır.

Yüzyılın İran coğrafyası, Pers kültürü ile İslam inancı kaynaştı, böyle deruni bir öz Ebu Dülef’in doğup büyüdüğü coğrafyada filizlendi. Ebu Dülef’in yaşadığı bu dönemde Samanîler, sonrasında ise Büyük Selçuklu Devleti Pers coğrafyasına hâkimiyet kuracaktı. İslamiyet dolayısıyla medeniyet nüvelerinin temellerinin atıldığı VII ile XIV yüzyılları arasında İslam âlimleri/bilginleri, seyyahlar bilim, sanat, kültür, coğrafya, tarih ve diğer birçok alan ve konularda önemli çalışmalar yapmıştır. Bu bilginin ışığında birçok bilimsel konular yapılandı ve gelişti. Aristo mantığıyla tasnif edildi. Ebu Dülef’in İran'ın kuzeyinden başlattığı, batı ve güney bölgesine kadarki seyahati coğrafya, tarih ve sosyoloji konularındaki hâkim duruşu, dönemin bilim çalışmalarına büyük katkılar sunmuştur. Çünkü Seyahatnameler içerdiği konular bakımından döneme ışık tutan, önemli çalışmalardır. Ayrıntılı bir biçimde şehirlerin kültürlerini, gündelik pratiklerini ortaya koyan bu eserlerde tarihten, ekonomiye, coğrafyadan sosyolojiye kadar birçok alanda bilgiler edinmek mümkündür.

Doğu toplumları bilgi birikimi konusunda tarih içinde iki büyük darbe almıştır. Moğol İstilası ve Haçlı Seferleri. İnsanlığın şuan ki birikimin temellerini oluşturan, bilimi Yunan felsefesinin çıkmazlarından kurtarıp geniş bir ufka sahip olmasını sağlayıp uzun yıllar boyunca keşif ve medeniyetler bilimlerini bir araya toplayan, İslam Medeniyeti olmuştur.

İslam İlim Çağı olarak adlandırılan dönemde Bağdat Okulunda, Abbasilerin Halife Harun Reşit ile büyük bir başlangıç, restorasyon ve bina kurma çalışmaları yapılmıştır. Halife Me'mun tarafından ise Grek kültürüne bilimsel hakimiyet kurulup sentezi yapılırken, El Farazi Hint kültürünü İslam’a tanıttı.

XI yüzyılında ise Müslümanlar, Çinlilerden kağıt imal etme tekniğini öğrenerek 800 yılına doğru Bağdat‘ta ilk kağıt fabrikasını kurmuş, ilmi çalışmaların zirvelerine ulaşmıştırlar. Batı’nın Müslümanlardan kâğıttın alıp kullanması dört asır sonra olacaktır. IX ile XV yüzyılları arasındaki Haçlı saldırıları ve XIII yüzyıldaki Moğol istilası, yükselen, üreten ve biriktiren İslam İlim Çağına büyük darbe vurmuş, bilim çağının ilerlemeci hali sekteye uğramıştır. XVI yüzyıldan sonra Batının ticarete hâkim olması, sanayi gelişimi ve üretimi eline almasıyla birlikte pozitif bilimlerde bir yarış başlamış ve Batı bu durum karşısında liderliği elde etmiştir.

İran Seyahatnamesi’ni 1922’de Horasan’da bulan Zeki Velidi Togan tarafından basılan eser Türkçeye bulduğu İran Seyahatnamesi’ni ilk çevirendir. Farklı zamanlarda farklı dillere çevrilen bu eserin son çevirisi Serdar Gündoğdu, kitabın orijinal nüshası, baz alınarak tekrardan çevrilmiştir.Büyük bir gayret ve titizlikle hazırlanan bu eserde çevirmenin özverisi ve yayınevinin özenli baskısı, yayın dünyası açısından önem arzetmektedir.

İran Seyahatnamesi

Ebu Dülef

Çev. Serdar Gündoğdu

Kronik Kitap

1.Baskı

Temmuz 2017

İstanbul.