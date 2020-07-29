Edebiyat Nöbeti 29. Nöbetinde
Dosyaya Güngör Gencay, Ahmet Özer, Melih Yıldız, Mertcan Karacan, Ömer Turan, H.Hüseyin Yalvaç ve Celal Karaca katkı sağladı. Kapak resmini Mustafa Bilgin çizdi.
Özge Sönmez, Hilmi Haşal, Süleyman Berç Haçıl, Ahmet Önel, Mehmet Rüzgar, Arzu K.Ayçiçek, Seval Karadeniz, Zekeriya Çavuşoğlu, İbrahim Ekrem Keleşoğlu,Osman Bozkurt, Gazanfer Eryüksel, Nedim Sarıkaya, Hatice Tarkan Doğanay, Volkan Hacıoğlu, Beste Bekir, Duran Aydın, Ahmet Emin Atasoy, Bülent Güldal, Fatma Hatun Esen, Şerif Tezgörenler, Osman Erkan, Onur Belli, Esen Taşkın şiirleriyle yer aldı ve Emil Lungeanu’nun şiirini İffet Tosun çevirdi.
Leyla Ruhan Okyay, Zeynep Aliye, Arzu Alkan Ateş, Demet Eker Özenbaş, Kenan Biberci, Barış Akkurt, Erdoğan Acar öykülerini bu sayıda okuyabilirsiniz.
Dergide Yaşar Seyman, Mehmet Atila, Osman Bozkurt, Hasan Öztürk, Kenan Ovacık, Nuri Aksakal, Öner Yağcı, Murat Karacan, Nazmi Öner ve Nurdan Aladağ yazılarıyla, Nevruz Uğur mektup yazısıyla, Murat Karacan kitap tanıtım yazısıyla, Akın Ersöz anı yazısıyla yer alıyor.Yeni Çıkanlar - 29.07.2020