Edebiyat Ve Fikir Dergisi Muhit Cahit Zarifoğlu Dosyasıyla Raflardaki Yerini Aldı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, ocak ayında yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Haziran sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs sayısında Âkif Emre dosyasıyla dikkat çeken dergi, bu ay da sayfalarına Cahit Zarifoğlu’nu taşıyor.

Okuyucuyu Zeynep Merdan’ın “İyiliğin İncisi: İncelik Bilgisi” isimli yazısı selamlıyor: “En çok masumlar kendini kirli hissediyor, kirliler kendini hiç kirlenmiş hissetmiyor. Kirlenmek, temiz olana mahsustur çünkü.” Zeynep Merdan’ın yazısını İbrahim Kalın’ın objektifinden bir fotoğraf, Ömer Lekesiz’in kısa ancak derinlikli yazısı ve usta çizer Hasan Aycın’ın anlam yüklü çizgisi takip ediyor.

Cahit Zarifoğlu Dosyası

Dosya, Arif Ay’ın “Şiir Savunma İstemez” başlıklı yazısıyla açılıyor: Yedi Güzel Adam’la dilin ve şiirin doruğuna ulasan şair, o doruktan bize bir Köroğlu, bir Dadaloğlu rüzgârına benzer bir rüzgâr estirir ve sarsar bizi. Heybetli bir duruşun, heybetli sesi duyulur.” Mehmet Narlı, Cahit Zarifoğlu’nun şiiri ayrı yerde, hayatı ayrı yerde olmamıştır; kendi nerdeyse şiiri de ordadır” diyor yazısında. Mustafa Özel, Zarifoğlu’nun Okuyucularla isimli kitabına dikkat çekiyor: “İnsan yetiştirmeyi kendine gaye edinmiş̧ kişi ve kurumların Okuyucularla’dan öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum.” Ali Ural, “Cahit Zarifoğlu Şiiri Nedir?” sorusunu şairin dizeleriyle cevaplıyor. Mustafa Ruhi Şirin, günlüğünden Zarifoğlu’nu andığı kısımları yayınlıyor. Asım Gültekin, Zarifoğlu şiirinin bilinmeyen kelimelerini inceliyor. Asım Gültekin’in yazısını Mustafa Ruhi Şirin’in Zarifoğlu’na ithaf ettiği şiiri ve Cahit Zarifoğlu’ndan Hüsrev Hatemi’ye yazılan bir mektup takip ediyor. Betül Zarifoğlu “Babamla Tanışmamız”, Ahmet Zarifoğlu “Cahit Zarifoğlu’nun ‘Yabancılık’ Hikâyesine Yabancı Bir Gözle Bakmak”, Elif Zarifoğlu “Şaşkın Bakkal’da Üç Adam” isimli yazılarıyla Zarifoğlu dosyasına güzellik katan isimler oluyor. Ahmet Edip Başaran, Said Yavuz, Mustafa Akar, İbrahim Tenekeci ve Tuba Kaplan ise Cahit Zarifoğlu Dosyasına katlı sunan diğer isimler.

Cahit Zarifoğlu’nun Dörtyaprak Edebiyat Dergisi, Eskiz Defteri ve Kuracağı

Be Yayınevi Belgeleri

Mustafa Ruhi Şirin’in takdim yazısıyla açılan bu bölümde, Cahit Zarifoğlu’nun ilk kez gün yüzüne çıkan eskiz defterinden çizimler bulunuyor. Dörtyaprak isimli bir edebiyat dergisi ve yeni bir yayınevi düşüncesinin kâğıda dökülmüş halini göstermesi bakımından edebiyat dünyamız için büyük bir olay. Yine aynı bölümde şairin vefatından otuz beş gün önce yayınladığı ve fakat eserlerinde yer almayan “İşkence” şiiri tekrar gün yüzüne çıkıyor.

Şiir, Öykü, Deneme

Muhit, günümüz Türk şiirinin her yaştan pek çok şairine beşinci sayısında da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Haziran sayısının şiir sayfaları Arif Ay’ın “Mahur Şarkılar / 6” isimli şiiriyle açılıyor. Hüseyin Atlansoy’un “Kendi”, Ali K. Metin’in “Ömer’in Taşları Kime Yeter?”, Mustafa Muharrem’in “Uzak Obua” şiiriyle devam ediyor. Zeynep Kot Tan, Süleyman Unutmaz, Levent Dalar, Nurullah Genç, Eray Sarıçam, Ömer Fatih Andı, Dilara Ayşe Akdeniz, Nurettin Durman, Mehmet Aycı, Emel Özkan, Mehmet Tepe, Abdullah Kibritçi, Metin Erol, Seyyid Ensar ve Mustafa Akar bu sayıya şiirleriyle katkı sunun şairler. Samet Köse’nin Louıse Gluck’tan tercüme ettiği “Notos” isimli çeviri şiir mevcut bir de. Ervanur Erdoğan ise “Boz Atını Kaybeden Hızır” isimli şiiriyle derginin arka kapağını süsleyen isim oluyor: “Üç uyku uyudum, kırk puslu rüya / Beni kurşunladılar bi gül ağacında.”

Bu sayının öykü sayfaları da oldukça zengin. Doğukan İşler “Yağmurlu Öykü”, Yunus Emre Özsaray “Son Cuma” ve Mustafa Nezihi Pesen “Bir Gün Çıkar Gelir, Olur Ya!” isimli öyküleriyle Haziran sayısına katkı sunan hikâyeciler. Ali Emre’nin yakında yayımlanacak Baybars / Şark’ın Kalkanı romanından bir parça da Muhit’in altıncı sayısında okuyucuyla buluşuyor.

Ercan Yıldırım, Erol Göka, Leylâ İpekçı̇, Kâmil Yeşil, Cemal Şakar, Hüsrev Hatemi, Muhammed Enes Kala, Selim Cerrah ve Güven Adıgüzel Muhit’e yazılarıyla omuz veren diğer isimler oluyor.