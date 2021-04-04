EDEBİYAT VE FİKİR DERGİSİ MUHİT SEZAİ KARAKOÇ DOSYASIYLA RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020’de yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Nisan sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Mart sayısında Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı dosyasıyla çıkan dergi, bu ay da Sezai Karakoç dosyasıyla okuru selamlıyor.

Dergi, usta çizer Hasan Aycın’ın mana dolu çizgisiyle açılıyor. Hasan Aycın’ı, “Türkiye’nin Yasası ve İstiklâl Marşı” başlıklı yazısıyla Ercan Yıldırım takip ediyor: “İstiklâl Marşı bir yanıyla da Türkiye’nin tözü, anlamı, ruhudur.”

Sezai Karakoç Dosyası

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, Nisan sayısında da Türk şiirinin büyük ustalarından Sezai Karakoç’u ağırlıyor. Birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu Sezai Karakoç dosyası, Şaban Sağlık’ın “Sezai Karakoç Şiirlerinin Anahtarı: ‘Diriliş’ Metaforu” başlıklı yazısıyla açılıyor. Mustafa Özel “Sezai Karakoç’ta Sağ ve Sol Kavramları”nı yazıyor. Mehmet Narlı “Sezai Karakoç, yerli düşünce ve geleneğin ruhunu, İslâm medeniyetinin bütününe yöneltilen bir bakıştan çıkarır. Ona göre medeniyet, şiire ruhî bir güç ve özgüven verir.” diyor “Sezai Karakoç’ta Geleneği Yeniden Okumak” başlıklı yazısında. Turan Karataş, Karakoç’un Diriliş dergisinin ilk sayısında yayınlanan “Allah ve İnsan” başlıklı yazısından hareketle inancın izini sürüyor. Saadettin Acar “Derdi ve inandıkları, söylediklerinden de yazdıklarından da büyüktür.” diyor “Sezai Karakoç: Derdini Büyüten ve Derdiyle Büyüyen” başlıklı yazısında. Sezai Karakoç ile ilgili önemli bir esere imza atan Mustafa Kirenci, “Sezai Karakoç, sabah yıldızı gibi aydınlığın, şafağın habercisi olma sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmıştır.” diyor “Sabah Yıldızı ile Konuşmalar” başlığını taşıyan yazısında. Mehmet Özger “Sezai Karakoç Şiirinde Aşkın Metafiziği”ni, Ahmet Edip Başaran ise “Sezai Karakoç’ta Kıyamet Fikri”ni yazıyor. Üstad Hasan Aycın’dan iki çizgi, Mehmet Aslan arşivinden imzalı kitaplar ve Mehmet Ali Yafez’in Turan Karataş ile yaptığı söyleşi dosyaya zenginlik katıyor.

Abdullah Harmancı ile Söyleşi

Özlem Göktaş soruyor, son öykü kitabı Muhit Kitap’tan çıkan Abdullah Harmancı cevaplıyor: “Öykünün temeli sağlam bir insanlık durumuna yaslanmalıdır.”

Şiir, Öykü, Deneme

Muhit, günümüz Türk şiirinin her yaştan pek çok şairine son sayısında da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nisan sayısının şiir sayfaları İbrahim Tenekeci’nin “Zemheri” isimli şiiriyle açılıyor. İbrahim Tenekeci’yi “Mahur Şarkılar” isimli şiiriyle Arif Ay, “Yaşadığımız Günlere Zeyl” şiiriyle Murat Güzel takip ediyor. Ömer Yalçınova, Mustafa Akar, Süleyman Unutmaz, Elyesa Koytak, Mustafa Muharrem, Murat Küçükçifci, Mustafa Ruhi Şirin, Âdem Yazıcı, Nurettin Durman, Ömer Fatih Andı, Doğukan İşler, Zülal Sema, Emre Demir, Ayşe Çelikkaya ve Yunus Emre Güneş Nisan sayısına şiirleriyle katkı sunan diğer isimler.

Muhit’in öykü sayfaları da oldukça zengin. “Kalbin Hafızası” isimli öyküsüyle Münire Daniş, “Balıksırtı Mevzular” öyküsüyle Ayşegül Genç, “Bir Kedi Neden Ölür” isimli öyküsüyle Zeki Bulduk bu sayıya hikâyeleriyle katkı sunan isimler.

Erol Göka, “İslam ekonomisi, İslami bankacılık gibi başlıklar altında Müslümanların faize ve kapitalizme direnme çabaları takdire şayan ama galiba asıl umut, paranın rolünü deşifre eden ve hallaç pamuğu gibi attığı ruhlarımızı ferahlatmayı başaran çabalardan gelecek.” diyor “Paranın Felsefesi” başlıklı yazısında. Celâl Fedai “Küçük Şiirler Nasıl Okunmalı?”, Dursun Çiçek ise “Hikmet Dağı” yazı dizilerine devam ediyorlar. Selahattin Yusuf merhum Ahmet Kekeç’i anıyor. Ali Emre, “Hatırlayışın Sadağı”, Hüsrev Hatemi “Günlük Hayat ve Divan Edebiyatı”, Haşim Şahin “Akçakoca: Doğanın Tarihe Hükmettiği Bir Sahil Kasabası”, Uğur Işılak “Zamanın Sonsuz Atı”, Necip Tosun “Cemal Şakar’dan Yeni Öyküler: Utanç”, İbrahim Halil Çelik “Ölümü Yaşatan Olurüstü Öyküler”, Mustafa Uçurum “Bir Hisli Yürek: Mehmet Âkif Ersoy”, Erol Yılmaz “İki ‘Yetim’ Şiirinde Halk Kütüphaneleri” ve Kâzım Özkardaş “Karların Söyledikleri” başlıklı yazısıyla Muhit’in Nisan sayısına omuz veren diğer isimler.