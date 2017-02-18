Çağla Göksel Çakır'ın İlk Kitabı "Ekose Mutsuzluklar" adlı şiir kitabı Mühür Yayınları arasından okuyucularla buluştu

‘Ekose Mutsuzluklar’, Çağla Göksel Çakır’ın ilk şiir kitabı. 1981 Ankara doğumlu olan şair, aynı zamanda bir gazeteci. Dünyadaki acımasızlıklar, genç şairin hayattan kendini soyutlamasına neden olur.

Yaşadığı zamana tutunamayan Çakır, kendini ‘Arafta Şair’ olarak tanımlar. Kurguladığı masal şehrinde kaleme alır şiirlerini. Mısraları masal, mitoloji, hüzün, aşk, ayrılık, tabiat, anne, çocuk ve yalnızlık temalarıyla yüklüdür. Kalabalıklar içinde dahi yalnızlığına sarılır Arafta Şair. En vefalı dostu ise şiirdir.

Çağla Göksel’in masal şehrinde gezinirken sık sık onun mutlu çocukluğu ve hüzünlü gençliğiyle karşılaşırsınız. Kimi zaman renklerle raks eder, tabiatın güzelliklerini seyre dalar, mevsimlerin sihrine kapılır kimi zaman da mitolojik serüvenlerin içinde bulursunuz kendinizi. Arafta Şair’in şiirsel efsanelerini keşfetmek için ‘rüya perdesi açılsın şair masalına…’