En Nadide Hayvan: Beyaz Kaplan

Hindistan’ın sosyal yaşantısı hakkında çok sayıda film çekilmiştir. Ana hatlarıyla Hint filmlerinin olmazsa olmazları; renkli kostümler, danslar, dini ritüeller, belli başlı mimari eserlerin sergilenmesinin yanı sıra oldukça çeşitli ve birbirinden farklı hikâyeleri konu almasıdır.

Yazımızın konusu olan film son zamanların en çok tavsiye edilen Hint filmlerinden biri olan “The White Tiger – Beyaz Kaplan” dır. Başrolleri Adarsh Gourav, Rajkummar Rao ve Priyanka Chopra Jonas’ın paylaştığı filmin yönetmeni İran asıllı Ramin Bahrani’dir. Yapımcısı ise Netflix ‘dir.

The New York Times tarafından en çok satanlar listesinde gösterilen aynı adlı romandan uyarlanan filmde, Balram Halwai isimli Hintli bir gencin içinde bulunduğu sisteme karşı benimsediği duruş ve kendi yolunu seçme hikâyesi anlatılmaktadır.

Kafesinden Kaçan Beyaz Kaplan

Akıllı ve hırslı bir genç olan Balram Halwai, fakir bir ailenin çocuğudur ve köyde yaşamaktadır. Despot büyükannesinin himayesindeki geniş ailesinde okuma yazmayı öğrenen tek çocuktur. Köyden ayrılıp büyük şehre gitme hayallerini gerçekleştirecek mesleğin sürücü belgesi alarak şoförlük yapmak olduğuna kanaat getirdiğinde, sürücü belgesi alma maliyetini ödemesi için büyükannesini zor ikna eder. Dediğini yapar, sürücü belgesini alır ve yaşadığı bölgenin ağasının Amerika’dan dönen oğlu Ashok ve eşi Pinky’nin şoförü olarak işe başlar.

“Dünyada iki numaralı uşağın bir numaralı uşağa duyduğu nefret gibisi var mıdır?” söylevini benimseyen Balram bir numaralı uşağın ayağını kaydırdıktan sonra tüm iş gezilerinde patronunun şoförlüğünü yapar. Patronu sayesinde bilmediği hatta hayal bile etmediği bir dünya ile tanışır. Bu dünyaya ilgi duyan Balram, adaletsiz bulduğu ülke sisteminde var olabilmek için tüm cesaretini toplayarak kendi yolunu çizer.

Hindistan’ın Silikon Vadisi olarak adlandırılan Bangalore şehrinde kendi deyimiyle “ünlü bir girişimci” olmasını Hindistan’a resmi bir ziyaret için gelen Çin Başbakanına iş bağlantısı için mail yazmaya başlayarak geçmişini hatırlarken iç sesinin konuşmasıyla ilerleyen film, flashback’lerle beslenerek devam eder.

Dikkat Çeken Birkaç Husus

“Milletimizin içme suyu, elektriği, kanalizasyon sistemi, toplu taşıması, hijyen anlayışı, disiplini, dakikliği yok ama girişimcileri var.” diyerek öz eleştiride bulunan Balram, halkın sevgi saygı besleyerek her seçimde oy vererek seçilmesini sağladığı “Büyük Sosyalist” olarak adlandırılan kadın siyasetçinin rüşvet almasına ettiği tanıklığı anlatırken yaptığı sert Hindistan eleştirisiyle ülkede isim yapmanın yolunun iki mecradan geçtiğini vurgulanmaktadır: suç ya da siyaset.

Bollywood filmlerinin olmazsa olması dans sahneleri bu filmde bulunmamaktadır. Olmamasını yapımcı şirketi Netflix. Filmde dikkat çeken diğer bir nokta ise Oscar ödüllü Bollywood yapımı “Slumdog- Millionaire” isimli filmle benzerlikler taşıyan senaryosudur.

Balram’ın suç hikâyesi eşliğinde; din, sosyo-politik sınıflaşma, ekonomik uçurumlar, sefalet ve aşırı zenginliğin paradoksal varlığının resmedildiği filmde bir insanın açgözlülüğünün nankörlükle birleştiğinde neler olabileceği izlenmektedir. Başrolün karakter değişimi oldukça dikkat çekicidir.

Sonuç

2021 yılı Ocak ayında gösterime giren dram türündeki filmde hiçbir imkânı olmayan hatta doktoru bile olmayan ahır denilebilecek kadar bakımsız bir hastanede babasını yitiren Balram’ın Hindistan gerçeğini bir kez daha gözler önüne seren şu repliği oldukça dikkat çekicidir: “Seçim vaatleri bana özgür bir demokraside fakir olmamanın ne kadar önemli olduğunu öğretti.” Film, gündelik rutin ilişkiler içerisinde sosyolojik analizlerle birlikte gündelik hayatın ilişki biçimlerini de gözler önüne seren bir yapıya sahiptir.