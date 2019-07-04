Erbakan Kitabı Çıktı!

Necmettin Erbakan kimdir? Siyasi çalışmalarına başlamadan önce neler yapmıştır? Milli Görüş fikrinin altyapısı nasıl oluşturulmuştur? Prof. Dr. Mete Gündoğan yeni kitabı Erbakan’da Mehmet Sabri Bey’in oğlu Necmettin Erbakan’ın hikâyesini Milli Görüş ekseni etrafında anlatıyor. Erbakan’ın yanında yaklaşık çeyrek asır boyunca danışman olarak bulunan Gündoğan o dönemde gördüklerini, duyduklarını ve okuduklarını okurlarıyla paylaşıyor. Kitapta yalnızca bir hayatın bazı ayrıntıları değil bir fikrin gelişimi üzerinden dönemin panoraması da sunuluyor.

Arka Kapak Yazısı:

Aslında Türkiye’de iki tane Meclis var. Birisi bu Meclis, biz avam meclisiyiz. Paryalar meclisi. Bir de bize hiç sorulmadan yürütülen işlerin meclisi var. O da lortlar kamarası, rantiyecilerin meclisi. Bu bütçenin dörtte üçü bu Meclis’e gelmiyor. Nedir bu? Borç ve faiz. Kim karışıyor buna? Bunu rantiyeciler kontrol ediyor. Bizim kontrolümüzden çıkarılıyor. Onların kendi meclisleri var. Hepiniz bunu biliyorsunuz. O meclislerde Hükümet bu ay şu kadar faizle şu kadar borç alsın diye onlar karar veriyor ve o kadar da borç alınıyor. Bu devlet böyle yönetiliyor. Bu gerçekleri birbirimizden gizlemeyelim. İşte biz gerçek demokrasi istiyoruz. Bunlara bu Meclis, bu Hükümet karar vermeli...

Herhangi bir kimse, Malazgirt’te inanışının şahlanışını yaşamadan, Kosova’da, Niğbolu’da bir kılıç olup parlamadan, Ulubatlı Hasan olup İstanbul’u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını denize sürmeden, Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa’nın içlerine yürümeden, Seyit Onbaşı olup 250 kiloluk mermiyi “Ya Allah!” deyip namluya sürmeden, Sakarya’nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs’ta düşman tahkimatının arasından geçmeden Milli Görüş’ün ne olduğunu anlayamaz.

Yazar Hakkında:

Mete Gündoğan, 1963 Balıkesir-Dursunbey doğumludur. İlköğretim ve lise tahsilini Ayvalık ilçesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans çalışmasını bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmasına başla­dı. Tez aşamasında British Council’den kazanmış olduğu bur­su değerlendirmek üzere İngiltere’ye gitti. Cranfield Teknoloji Enstitüsü’nde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Doktorasını yine İngiltere’de, Cranfield Üniversitesi Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühen­disliği alanında yaptı. 2000 yılında doçent, 2010 yılında pro­fesör oldu. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde çalıştı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra Prof. Dr. Gündoğan, Tür­kiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Başbakanlık, TBMM, Akıncı F-16 Uçak Fabrikası’nda (TAI) çalıştı. Özel sektörde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık yaptı.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Gündoğan İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.