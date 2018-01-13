ERDEM Dergisinin 7. Sayısı Çıktı

Rize Sosyal Bilimler Lisesi adına yayımlanan ERDEM dergisi, yeni sayısıyla okurlarına ulaştı. Ocak 2018 tarihli 7. sayısı yayımlanan ERDEM, bu sayısıyla üçüncü yılına başlamış oldu. Bir yıl içerisinde üç kez (ocak-mayıs-eylül) yayımlanan mevsimlik okul dergisi ERDEM, zengin içeriğiyle yeni yılda okur karşına çıktı. Derginin önemli bir özelliği de dağıtımının okul öğrencileriyle sınırlı kalmayıp Türkiye geneline yayılması gibi yazarlarının da Rize Sosyal Bilimler Lisesi ile sınırlı olmaması. ERDEM, ülkemizdeki bütün liselerin öğrencilerine ve öğretmenlerine açık olan bir dergidir. Türkiye’nin her hangi bir lisesindeki öğrenci ve öğretmenin ERDEM dergisinde yazısı yayımlanabiliyor ki bu, dergiyi benzerlerinden ayırıyor. Yedinci sayıdaki Erva Köseoğlu ve Muhammet Recep Taşgit adlı öğrenciler ile Ömer Eski, Harun Ekici, Emel Topkaya, Mustafa Işık ve Vahdettin Oktay Beyazlı adlı öğretmenler, dergiye okulu dışından katılan yazarlar. Rize Sosyal Bilimler Lisesinin mezun öğrencileri de misafir yazar olarak dergide yer alabiliyor bu sayıdaki Elif Turan ve Senem İmamoğlu örneklerinde olduğu gibi. Derginin bu yeni sayısnda Ceren Demirkıran, Emrehan Parlak, Gül Doğa Köroğlu, Bedirhan Keleş Yılmaz ve Ziya Osman Kara şiirleriyle; Hayrünnisa Efendioğlu ve Eren Köse de öyküleriyle adlarını duyuran öğrenciler. Yağmur Bilgili, Nisanur Kahveci, Seval Demirbilek, Melisa Pehlivan, Emine Akyasan, Yarennur Ekşi, Yusuf Tunahan Karaismailoğlu ve Durukan Şirin de güzel yazılarıyla dergiyi zenginleştiren öğrenciler. Okulun bazı öğretmenleri de derginin yazarları arasında yer alıyor. ERDEM’in aksamadan yayımlanacağını söyleyen okul müdürü Zekeriya Özdemir, kültür-edebiyat kulübünün hazırladığı ve içerik ile dağıtım bakımından Türkiye’de bir benzerinin olmadığını söylediği derginin, akademik başarılarıyla öne çıkan Rize Sosyal Bilimler Lisesinin kültür-sanat etkinliğini yansıtması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Mayıs 2018’de yayımlanacak 8.sayıda görüşmek üzere…

İletişim: erdemdergisi@hotmail.com

Rize Sosyal Bilimler Lisesi