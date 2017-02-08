Ethem Erdoğan H-aykırı/ş Dergisine Dair Yazdı

H-aykırı, sessiz sedasız 7. Yılına ve 30. Sayısına ulaştı. Helim Dur’un yönetimi ve şahsi gayretlerinin bir yansıması olan h-aykırı dergisinin Ocak 2017 sayısı elimde. (Dergiyle bu sayısıyla tanışmış olduğumu itiraf ve bu sayısıyla tanışmış olmanın da bizim şahsi kusurumuz olduğunu kabul ediyorum bu arada.)

"Gönüllere giden yolda dil ve üslup”, “Dillerde, gönüllerde selam” başlıklarıyla okuyucunu selamlıyor dergi. Bize de “Aleyküm selam” demek düşüyor haliyle. Öncelikle burada bir not iletmek istiyorum. H-aykırıyı aldığımda, dizgi ve baskısındaki özgünlük beni geçmişe götürdü. 1995’te Alkım edebiyat seçkisini hatırladım. O seçki de h-aykırı’ya benzer bir sıcaklık, gönüllülük ve iştiyakı barındırıyordu. Ancak şansımız Halil Güney, Ali Doğru, Adem Yazıcı gibi bir grup arkadaşın yükü paylaşmasıydı. Helim Dur da bu yükü tek başına yüklenen, eski zamanlardan günümüze uzanan bir kahramanı sayılır.

Dergi A3 boyutunda çift taraflı 6 sayfa olarak kurgulanmış. “Yedinci yılımıza aşk ile girerken…” notu ile birlikte Fatma Oral’ın İKRA hattı ile karşılaşıyoruz. Süslemeleri ile güzel bir kompozisyon oluşturmuş. İlk sayfada ikinci çalışma ise daha çok 7ediiklim’den tanıdığımız Raziye Yıldız’ın bir çizgisini görüyoruz. İkinci sayfada Nuran Yıldız’ın “Kamburumun Rüyası” şiiri “Kamburumda başlar başkaldırı / sarnıçları doldurur da bunca yağmur” dizeleriyle başlıyor. Hemen altında ise ilk şiirin çağrısına cevap olan Mustafa Mete Yeşiloğlu’nun “Yağmur” şiirleri var. “Bulutun isyan dili yağmur / sussa kainat kurur.”

sayfada Zeki Bulduk’a ait “Bilenlerin Dili” adlı kısa öykü, Fatih Memiş’e ait “Merdiven Günlükleri – 58. Basamak” var. İkisinin arasında ise Murat Coşkun’un hayatın gürül gürül ölümcüllüğünü imlediği “Yalnızlığın Kıyısı” şiiri.

sayfada Nilüfer A. Zontul’un “Yokluğunda Üşüyen Yüreğim” şiiri ile Esra Şilen’in “Seni Düşününce” şiirleri yer alıyor.

sayfada Helim Dur’un “DUR’AKLAR” adını verdiği ve her biri aforizma özelliklerini haiz dört adet tek mısra ile üç adet iki mısralık şiiri var. Sayfanın diğer kısmında ‘Kimlik Beyanı / Künyesi, adresi, (haykiridergisi33@gmail.com), ilkeleri (Dili döndüğünce haykırır, kendi üslubunca susar), bulunan adresler ve gelecek sayının başlığı (Bu çağda ve yaşamak: “Adını Sen Koy) yer alıyor.

sayfada da Murat Koçak’a ait “Olmadı” ve Nedim Yılmaz’a ait “Anlaşılmak” şiirleri var. Derginin son şiirinden bir bölüm: “Anlaşılır elbet bu deli bulut / bu sırılsıklam yağmur / bu saçak, bu kedi, bu ben / yüreği kabarmış bu nehir / daha şarkısını bitirmeden.”

Son not: H-aykırı dergisi halisane bir niyetin, yürekten bir gayret ve cesaretin, gönül adamlığının, niyet hayırsa akıbetin de hayır olacağının bir timsalidir. H-aykırı; şair-yazar kibri ve diğer hastalıklarına uzak, “yol gösterebilmek, elden tutabilmek, öncü olabilmek, yeni isimlerin doğmasından kıvanç duyma”nın kıymetini takdir eden bir görevi önceliyor. Tebrik ve teşekkürler.