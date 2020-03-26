Ethem Erdoğan Yazdı: Gizli İşgalin Kodları

Politik kurgu; insanların düşünce dünyasını ve hayatını derinden etkileyen, siyasi hayatın bazı olasılıklarından yola çıkarak, yapıcı bir anlayış sonucu ortaya çıkabilecek öngörü ve bilinç akışı ile kitlelerin analiz yeteneğine dokunacak bir tür. Burak Turna, Osmanlı'nın Gizlenen İşgali-1909 isimli kitabında tüm dünya tarihini kökünden sarsacak bir bilgiyi/tezi/iddiayı kamuoyuna sunuyor. Yazar, 1909 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyanın büyük ülkelerinin askerleri ve donanmaları tarafından, terör örgütleri ile ortaklık içerisinde işgal edildiğini ve bu işgalin askeri şifreler yoluyla tamamen tarihten gizlendiğini ortaya koyuyor. Bunun için yeter miktarda gerekçe, resmi tarihte bile var. Birbirine bağlanamayan, 2. Meşrutiyet, 31 Mart vakası, Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, Makedonya’da bulunan Osmanlı birliklerindeki isyanlar, Balkan Savaşları ve ordunun başıbozukluğu…

Kitap 1876 ile 1909 arasını yani Abdülhamit dönemi anlatıyor. İpek Yolu’nun ve Akdeniz’in Osmanlı’nın denetiminden çıkması, petrol kaynaklarının Batı denetimine girmesi gibi başlıkların masaya yatırıldığı bir dizayn. Osmanlı'nın Gizlenen İşgali-1909 kitabında yazar, ABD ve Avrupa gazetelerinin o günlerde verdiği haberlerle bize öğretilen resmi tarih arasındaki çelişkilerden yola çıkıyor. Yolunun üzerinde büyük devletlerarasında gerçekleşen askeri şifrelerle karşılaşıyor. Bu şifreleri de gazete haberlerindeki boşluklarla tamamlıyor ve deşifre ediyor. Okurlarıyla bu deşifreleri paylaşarak, onlara 100 yıldır tüm dünyanın gözlerine bakılarak söylenmiş yalanları tüm yönleriyle açıklıyor.

Kitap 16 kod’dan oluşuyor. Varlığını gizli biçimde sürdüren köhne Roma İmparatorluğu'nun iradesi ve onun emrindeki G8 devletlerinin Osmanlı aleyhine faaliyetleri üzerinden kurgulanıyor kitap. İtalya’nın birliğinin sağlanması için öncülük eden İtalya'nın birleşmesindeki en önemli kişi olan, en büyük kahraman ve yurtseverlerden biri olarak kabul edilen Giuseppe Garibaldi, Osmanlı’nın işgali için bir plan yapar. Bunun için çok önemli bir gerekçesi de vardır. Garibaldi, Osmanlı Arnavutluk’u fethettiğinde oradan İtalya’ya göçen Katolik bir Arnavut olup İtalya’nın kurulmasında öncü olan Katolik Arnavutların da komutanıdır. 1897 yılında yaşanan Osmanlı-Yunan savaşında Osmanlıya karşı birliğiyle savaşmıştır.

1903 yılından itibaren Balkan coğrafyasında özellikle de Makedonya’da bu plan çerçevesinde faaliyetler hızlanır. Giuseppe Garibaldi’nin oğlu Riccioi Garibaldi, Osmanlının yaptığı bir anlaşma gereği olarak Jandarma birliklerine yerel halkın da katılımı ve Jandarma komutanı olarak da batılıların bulunmasını onaylaması üzerine bölgede jandarma komutanı olur ve ne kadar çeteci-gerilla varsa teşkilata katar. Hatta İtalya’dan getirdiği gönüllüleri de u ekibe katar. Makedonya üzerindeki Rus ve Avusturya etkisinin kırılarak Roma-İtalya etkisinin oluşması için uğraşır.

2. meşrutiyet sonrası “Yeni Türkiye” kavramı üzerinden gelişir olaylar. 1909 da İtalya Adana, Mersin ve Hatay gibi kıyı şehirlerimizi bombalar. Amerikan deniz piyadeleri çok namlulu ve hızlı ateş eden Gatling makineli tüfekleriyle katliam yapar. Aynı zamanda Makedon ordusu İstanbul’a girer. Katliam yapar. Osmanlının Çatalca Garnizonu, Gelibolu ordusu ve özellikle de Müslüman Arnavutlar Sultanı kurtarmaya çalışır.

Resmi tarih martavallarından bunalanların okuması gereken bir kitap…

Osmanlı'nın Gizlenen İşgali - 1909

Burak Turna

Profil Yayıncılık

240 Sayfa