Ethem Erdoğan'ın Yeni Kitabı Şiirden Şaire Adlı Kitabı Yayınlandı

Yazarlarımızdan ve Edebiyat ve Edebiyat Teorisi Yayınları Editörümüz Ethem Erdoğan'ın Şiirden Şuura adlı eserinden sonra şiir çalışmaları üzerine yaptığı incelemelerini içeren Şiirden Şaire adlı eseri Çıra Yayınları tarafından basılarak okuyucularla buluştu. Şiirden Şaire, Ethem Erdoğan'ın şiir üzerine yaptığı incelikli bakışıyla birlikte şiir üzerine çeşitli açılardan yaklaşımlar sergileyen, alt okumalarıyla şiirin günümüzde yaşadığı değişim ve dönüşümü gözler önüne seren metinlerden oluşmaktadır.

Eleştiri kültürünün yaygınlaşması açısından büyük emeklerle hazırlanan metinler, Türk Edebiyatının gelişmesine katkı sağladığı gibi yazılan türlerin de anlaşılması açısından önemlidir. Edebî eserlerin incelenmesi, çeşitli açılardan irdelenmesi, hem yazar, hem okur hem de yayınevi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan Ethem Erdoğan'ın Şiirden Şuura ve Şiirden Şaire adlı eserleri, eleştiri kültürünün yaygınlanması açısından da önem arz etmektedir.

Kitaptan:

Nitelikli okurun en bariz özelliklerinden biri, kendisiyle ve yazarla / şairle yüzleşmektir. Okuduğunu bir inşa faaliyetiyle yeni

den değerlendiren okur, bunun için metnin kalbine nüfuz edebilmelidir. Bu sayede metni içselleştirebilir çünkü. Şiir değerlendirmeleri, şiir geleneği / birikimi ve eleştiri imkanları içindedir. Esas olan bu donanıma sahip olmaktır. Sözü edilen yüzleşme, metne nüfuz etme ve metni içselleştirme gibi ameliyelerle işlevsel hale gelir. Eleştiri, bir bilim kabul edilip teknik olarak ve eser temelli yapılmış, veriye dayalı şekilde eserin gerçek değerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çünkü bu sayede eserin değeri ortaya çıkar; şiir, iyi ve güzel olmayandan kurtulur, eserin darası düşülür. Şair; iyi / güzel / olgun eser için teşvik edilmiş olur. Eleştirinin rehberliği; okura, yazara ve yayın dünyasına kılavuzluktur. ‘’Şiirden Şaire’’, yazarın önce bir okur olarak, şiir üzerine düşünme, metni anlama ve yeniden anlamlandırma yazılarından oluşan bir tür inşa faaliyeti esasen. Bu bağlamda; ‘’Şiirden Şaire’’, okur ve şair için olduğu kadar, şiir üzerine düşünen, esere yaklaşım tarzı bulmaya çalışan herkes için de rehber niteliğinde.

Şiirden Şaire, Ethem Erdoğan, Çıra Yayınları, 2021 İstanbul