Fantastik Edebiyat Sitesi: Kayıp Rıhtım

Web dünyasında kültür sanat alanında faaliyet gösteren Kayıp Rıhtım, görselliği ön planda tutan bir web tasarıyla hizmet vermektedir. Sinema ve kitaplar üzerine haberler üreten, öykü ve özellikle fantastik, kurgu edebiyata yönelen Kayıp Rıhtım ayrıca bir forum sitesi ile hizmet vermektedir.

Hakkımızda kısmında kendileri hakkında şunları aktarmaktadırlar:

Kayıp Rıhtım, fantastik, bilimkurgu, distopya – ütopya ve daha nice altkültür kabul edilen edebiyat türlerine gönül vermiş kişileri bir arada toplamayı amaçlayan bir internet sitesi, hatta bir siteden daha fazlası, başlı başına bir sergüzeşttir.

Kayıp Rıhtım’ın yola çıkış amacı, yazın dünyasında düş gücünün kapılarını sonuna kadar açan ve biz okuyucuların hayatlarında büyük izler bırakanlara hak ettikleri değerin verilmesini sağlamak ve bu konuda yapılan her türlü eylemi desteklemektir. Bu yolda, yazarlar, çevirmenler, editörler, yayınevleri ve daha nice emek sahipleri tanıtılır, röportajlarla ve çeşitli yazılarla okuyucuya sunulur.

Kayıp Rıhtım, bu 10 yıllık macerasında hızlı ve temkinli adımlarla yoluna devam etmektedir. Yazarıyla, çevirmeniyle elinden geldiğince okuyucuya hizmet etme ve ağırlıklı olarak bu türe yönelik haberleri bir arada toplama güdüsüyle büyüyen Rıhtım ayrıca röportaj, inceleme, kısa tanıtım, okuma rehberleri gibi alt içeriklerle, türü sevenlerin edebiyata daha da yakınlaşmalarını temin etmektedir.

Bunun yanında okuyucuların birebir diyaloglara girebileceği aktif ortamlar ile daha keyifli mecralar yaratmayı hedefler. Forum ve Sözlük gibi bölümlerle okurların tartışmalarını rahat ve seviyeli ortamlarda yapmalarına ön ayak olur. Aylık Öykü Seçkisi başta olmak üzere, forumlarının da katkısıyla, okuyucuların düş gücünün eşiklerinden şöyle bir bakmalarına ve hatta adım ya da adımlar attırıp, yaratıcı sürece dâhil olmalarına katkı sağlamaya çalışır.

Sizler de fantastik edebiyatın puslu sularına dalmak, bilim kurgunun bugününü yakalamak, polisiyenin nefesiyle kalp ritimlerinizi bozmak ve korku tünellerinde koşturmak istiyorsanız, bu limana demirleyin ve rıhtımın dalgaları arasında, eşsiz bir maceranın ilk adımını atın!

web site adresi: https://kayiprihtim.com/