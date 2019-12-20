İstiklal Şairi Mehmed Âkif Ersoy, Fatih Belediyesi’nin Türkiye Yazarlar Birliği’nde gerçekleştireceği özel bir programla anılacak. “Fatihli Bir Şair Mehmed Âkif” başlığını taşıyan etkinlikte konusunda uzman yazar ve akademisyenler Âkif’i anlatacak.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başlayacak program, “Safahat’tan Besteler” müzik dinletisi ile devam edecek.

Dr. Alim Kahraman’ın konuşmacı olduğu “Şairin İstanbul’u Âkif’in Fatih’i” başlıklı açılış oturumunun ardından TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın yöneteceği “Safahat Bugüne Ne Söyler?” oturumunda Mustafa Özçelik, Doç. Dr. Mehmet Güneş, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz konuşacaklar.

Gençlerin Safahat’tan şiirler seslendirecekleri “Asım’ın Nesli Şiir Dinletisi” sonrasında Yavuz Bülent Bâkiler, “Bir Millet Kahramanı Olarak Mehmed Âkif” başlıklı konuşmasını yapacağı kapanış oturumuyla program sona erecek.

FATİHLİ BİR ŞAİR MEHMED ÂKİF ERSOY

Fatih Belediyesi Mehmed Âkif Ersoy’u Anma Haftası Özel Etkinliği

21 Aralık Cumartesi

PROGRAM AKIŞI

Açılış: 10.00

Protokol Konuşmaları

Müzik Dinletisi: 10.10

Safahat'tan Besteler

1. Oturum: 10.30

Şairin İstanbul'u Âkif'in Fatih'i

Dr. Alim Kahraman

2. Oturum: 11.00

Safahat Bugüne Ne Söyler?

Oturum Yöneticisi: Mahmut Bıyıklı

“Safahat'ta İdeal Gençlik”

Mustafa Özçelik

“Safahat'ın Dili”

Doç. Dr. Mehmet Güneş

“Fatih Kürsüsünden Kalanlar”

Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz

3. Oturum: 12.30

Asım’ın Nesli Şiir Dinletisi

Gençlerin Dilinden Safahat'tan Mısralar

4. Oturum: 13.00

Bir Millet Kahramanı Olarak Mehmed Âkif

Yavuz Bülent Bâkiler

Sorularınız için:

E: tybistanbul1@gmail.com │ T: 0 212 527 75 17-18

Tarih: 21 Aralık Cumartesi │ Saat: 10.00│ Yer: TYB İstanbul Şubesi