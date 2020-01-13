Felsefe Serisi Devam Ediyor

Düşünce tarihinin ilk bilim kadını

İnsanlık tarihi boyunca bir cinsin tahakkümü altında gibi gözüken düşünce alanı, cesur bir kadının ortaya çakmasıyla tüm bilinenleri yerle bir etti. Onun adı Hypatia...

İnsanları gerçeğe götürecek olan tek kılavuz olarak akılcı bir düşünme yöntemini gören, gerek düşünceleriyle gerekse yetiştirdiği öğrencilerle çağına damgasını vurmuş Hypatia'nın öğretisini anlatan Yılmaz Şener'in yayıma hazırladığı Yanlış da Olsa Düşünmek Hiç Düşünmemekten Daha İyidir Destek Yayınları'ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

“Hayat, kişinin kendi güçlerini keşfetmesidir. Daha ötelere yolculuk ettikçe daha fazla gerçeği idrak ederiz.”

Yaşadığı karanlık çağa bir güneş gibi doğmuştu Hypatia.

Düşüncenin ve aklın cinsiyeti olmadığını tüm dünyaya ispatlarcasına; zekâsı, kişiliği ve düşünceleriyle tarihe yön verdi. Bütün engellere ve baskılara rağmen bir kadının tek başına bile dünyayı değiştirebileceğini gösterdi herkese.

Yobazlar tarafından vücudu midye kabuklarıyla lime lime edilerek öldürülen Hypatia, yanlış da olsa düşünmenin hiçbir şey düşünmemekten daha iyi olduğunu, herkesin bu anlamda kendine ait bir alanı bulunduğunu, düşünebilme yetisine sahip her insana aynı zamanda sorumluluklar düştüğünü söylemekten çekinmemiştir.

Hayatı ve insanı aşmanın felsefesi

“Tanrı öldü!” diye bağıran bir insanı nasıl anlamalıyız? Nasıl görmeliyiz onu? Bizim

için kendini feda eden bir aziz mi, kendisi için bütün değerleri yerle bir eden bir egoist mi, yoksa yaşadığı hayata isyan edip tüm dini değerlerini ve inancını yitiren bir dinsiz ve kötü yolun işaretçisi olarak mı?

Bizlere sunduğu zifiri karanlık aslında kendi aydınlığımızı bulabilmemiz için güçlü bir çağrı olan Nietzsche'nin felsefesini anlatan, Taner Şanlıoğlu'nun yayıma hazırladığı Kaderini Sev Çünkü Aslında Hayatın Bu Destek Yayınları'ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

“Yanmayı bilmeyen uçmayı öğrenemez.”

Hayatı boyunca zihinsel ve bedensel acılar içinde yaşamak zorunda kalan ünlü Alman filozof Nietzsche’nin insanlığa sunduğu “Ebedi Dönüş”, “Kaderini Sevmek/Amor Fati”, “Üstinsan” ve “Güç İstenci” gibi bilgelik kapıları, bugün bile yeni düşünüş biçimlerine ilham olmaya devam ediyor. İnsanoğlunun yaşadığı hayatı, üzerine çıkılması gereken bir oyun alanı olarak gören Nietzsche, modern dünyanın sorunlarıyla baş edebilmek için lazım gelen oyun kurallarını da açıkça ortaya koyuyor.

Vazgeçerek özgürleşmenin felsefesi

Kinik felsefe denince kurucusu Antisthenes yerine yaşayış şekli, günümüze kadar gelen sözleri, varlığıyla akıllara esas gelen filozof Diyojen'dir. Peki, Kynikos yani "köpek gibi" anlamına gelen adıyla bu felsefeyi yaşamına en iyi uygulamış filozof olan Dijoyen'in öğretisini daha iyi anlamak ister misiniz?

Herkesin çıkarması gereken dersler barındıran fikirlerini ve Diyojen'i anlatan, Aslı Perker'in yayıma hazırladığı Sen Beni Aşağılayabilirsin Ama Ben Aşağılanmam Destek Yayınları'ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

“Gölge etme başka ihsan istemem.”

MÖ 336-323 yılları arasında dünyaya hükmetmiş olan Büyük İskender’in Diyojen hakkında sarf ettiği unutulmaz sözü hatırlayın:

“Büyük İskender olmasaydım eğer, Diyojen olurdum...”

Çünkü Diyojen de en az Büyük İskender kadar hâkimidir dünyanın... Ne kimseden korkusu vardır ne de başının üzerinde kaybedecek bir damı.

Onu ölümle tehdit edenlere bile bir gün zaten öleceğini söyleyecek kadar da umursamaz bir bilgedir...

Peki insan nasıl öğrenir umursamamayı?

Diyojen, bu yolda bilinmesi lazım gelen her şeyi açık yüreklilikle anlatıyor...