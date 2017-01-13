Fikriyyat Dergisi 1. Sayısı Yayımlandı

İlim bir deryadır. Fikir de o deryanın sebeplerindendir. Dergiler de fikir ve tefekkürün merkezidir. Mücadelenin, yeni şeyler öğrenmenin aynı zamanda var olan sorunların çözümü için ortaya bir öneri çıkarılabilecek özgür mecradır. Her devirde neredeyse dergiler ilim ve fikir dünyasına yön verirdi. Bizler de Fikriyyat Dergisi olarak hem ismini Fikir den gelen Fikriyyat ismini koyduk.Hem de dergimiz halihazırda geniş yelpazesi ile dikkat çeken dergilerin olmadığı bir ortamda büyük emsalleriyle aynı zamanda büyük sorunların çözümüne katkı sunmak için yayın hayatına başladı.

Fikriyyat Dergisi: Hak, hukuk, adalet ve insani tüm referanslara itibar edip o çerçevede bir yayın çizgisi belirlemiştir. Emsalleri gibi başka fikirleri karalamak yerine daha çok onlardan kaynaklanan eksiklikler ve sorunların çözümüne yönelik yapacağı çalışmalarla kendini gösterme ve ispat etme gayreti içerisinde olacaktır.

Yayın ilkeleri olarak: Dürüstlük, Ahlak, Hoş görü ve sevgi düsturuyla hareket edip tüm kitlelere ulaşmak, maddi ve manevi sebeplerden kaynaklanan sorunlardan ötürü kördüğüm haline gelen toplumsal olayların çözümünde rol oynamaya gayret gösterecektir.

Fikriyyat Dergisi olarak hedef kitlemizi net bir çizgi ile ayırmadık. Aksine fikir ve tefekkür dünyasında gezinmek ve insanlığın derdiyle dertlenmek isteyen herkesi hedef kitlesi olarak belirledik. Halkın tüm kesimine hitap edecek şekilde bir yayın çizgisini belirledikten sonra her ay üzerinde fikir birliği sağlanan konu hakkında çalışmalar ortaya koyup en güzel şekilde var olan sorunun çözümüne katkı sunma gayreti içerisinde olacağız.

Dergimiz ilk sayısını İnsanlığın Hali ve Kurtarıcı Reçeteler olarak belirlemiştir. Bu konu üzerinde gayretle çalışıp ortaya sorunların çözümüne yönelik fikirler beyan etmiştir.

Fikriyyat Dergisi olarak bu zorlu ve güzel mücadele dolu yolda sizlerin de dua ve destekleriyle çok güzel yerlere geleceğimize inanıyoruz.

Sağlık ve esenlikle kalın.

Fikriyyat Dergisi

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu İşler Müdürü

Muhittin Uymaz