Fikriyyat Dergisi 2. sayı

Bismillah deyip ikinci sayımızla sizlerleyiz…

Sözlerin en güzeli, Kur’an-ı Kerim ayetlerinden biriyle sözümüze başlayalım:

Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. (Nisa Suresi, 135)

Bu ay ki sayımızda da adeta kangren haline gelmiş çözümüne çok uzak olduğumuz bir konu: Adalet…

Adalet, insanların haklarının doğru şekilde tanzim edilmesidir. Kimseyi kayırmaksızın; evlat, akraba, yakın eş-dost…

Dünyada adeta zulüm yağmur olup yağmaktadır. Zulümün temel sebeplerinden biri de adalet ile hükmetmemektir. Zira adalet ile hükmeden emir/idareci halkına refahı ve huzuru verir. Aksi durumda adaletsizlik ike hükmetmeye çalışan da önce halkın arasında huzurun gitmesini daha sonra ise kaos ve anarşi ile beraber gelecek toplumsal düzenin yıkılmasına sebep olacak şeyler yapar.

Adalet ile hükmeden idarecilerin başında Efendimiz sav ve ardından herkesin dilinde adaleti ile anılan sahabe ve ikinci Halife olan Hz. Ömer ra gelir.

Bizlerin de onları örnek alıp hem ferdi olarak hem de toplumsal olarak adaleti sağlamaya yönelik hareket etmemiz gerekmektedir.

Adaletin tesisine öncelikle çocuklarımızdan ailemizden evimizden başlayıp sokaklarımıza yansıtıp asr-ı saaddette olduğu gibi erdemli ve faziletli şehirler kurulmasına vesile olmalıyız.

Toplumda da ailede de kişisel münasebetlerimizde de adil şahitlerden ve adaletle hükmedenlerden olmalıyız.

Bizler de Fikriyyat Dergisi olarak: Bu kangren halini almış adaletsizlik hastalığına bir nebze de olsa çare olmak için değerli yazarlarımızla sıkı bir çalışma içerisine girip geniş manada farklı mecraları kapsayacak şekilde konuyu ele alıp mülahaza ettik ve sizler için en değerli çalışmalarımızı hazırladık.

Siz değerli okuyucularımızın daha çok faydalı şeylerden istifade edebilmeleri için tozlu raflarda kalmış olan yaralarımızın sebebi olan konuları araştırp-irdeleyip sizlere sunmaya gayret göstereceğiz. Bizlere gösterdiğiniz ilgiden ötürü teşekkür eder bir başka sayıda tekrar sizlerin karşısına en iyi çalışmalarla çıkmak dileğiyle.

Sağlık ve esenlikle kalın…