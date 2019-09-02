Filozoftan Filozof Ahmet Kitabı

Çağdaş felsefenin önde gelen isimlerinden Alain Badiou’nun ünlü Ahmed dörtlemesi Ayberk Erkay’ın kaleminden Türkçede yerini aldı.

Varoşların kahramanı Filozof Ahmed, kıvrak zekası, engin bilgisi ve müthiş cesaretiyle, kurulu düzene, düzenin farklı çaplardan temsilcilerine, adaletsizliğe ve kötülüklere meydan okuyor, ezilenlerin yanında duruyor.

Felsefe alanındaki çalışmalarının yanı sıra tiyatro üzerine çok sayıda teorik çalışmada bulunmuş olan Alain Badiou, sahnelemeye yönelik zengin imkanlar sunan ünlü Ahmed dörtlemesinde, Molière’in üçkağıtçı Scapin karakterini, günümüz Fransa’sına, sefaletin, ayrımcılığın, gericiliğin ve sahtekarlığın kıyasıya bir rekabete giriştiği bir banliyo mahallesine taşıyor. Zaman, Toplum, Ölüm, Tanrı, Köken, Aile, Çelişki, Felsefe, Dil gibi başlıklar taşıyan, kahkahanın eksik olmadığı otuz dört kısa skeç, Cezayirli bir göçmen olan Filozof Ahmed, kendi çapında lider, vatansever Rhubarbe, yabancı düşmanı, muhafazakar Moustache, sahtekar vekil Madam Pompestan, siyahi güzel Fenda ve aklı havada genç Camille arasında yaşanan çatışmalara, sorgulamalara, uzlaşmalara ve söz düellolarına sahne oluyor.

Badiou’nun çocuklara ve geri kalanlara hitaben kaleme aldığı ve birçok ülkede sahnelenmekte olan Filozof Ahmed’in her bölümünde, yüzyıllardan beri toplumu meşgul eden ayrı bir kavram ele alınıyor. Badiou’nun Filozof Ahmed’e ve tiyatro sanatına dair kapsamlı önsözünü de içeren, Ahmed dörtlemesinin ilk kitabı olan Filozof Ahmed, Pharmakon Yayınları tarafından yayınlandı ve okurlarını bekliyor.

Alain Badio

Filozof Ahmet

Pharmakon Kitap

240 Sayfa