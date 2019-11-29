Furkan Çirkin’in İlk Şiir Kitabı Çıktı

Furkan Çirkin’in ilk şiir kitabı ‘‘Nihilist Alarm’’ Artshop Yayıncılık etiketiyle okuyucuyla buluştu.

İlki ‘‘Kırmızı Çanta’’ başlığıyla 2015 yılında Üniversiteler Arası Şiir Yarışmasında Birincilik Ödülü alan ‘‘Sayın Şair’’ şiirleriyle birçok şiir ödülünde adı anıldı. Yine ilki ‘‘Yontuk Rutin’’ başlığıyla Varlık Dergisinde yayınlanan –bu kitaba ‘‘Efkârlı Dejavu’’ başlığıyla alınan- ‘‘Yontuk Rutin’’ şiirleriyle köklü ve yeni birçok önemli edebiyat dergisinde yer aldı. Nihilist Alarm kitabı ağırlıklı olarak bu iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın son bölümünü oluşturan ‘‘Aşk ve Hiç’’ şiirleri ise beş yıl gibi uzun bir arayla yazılan ama aslında aynı şiirin devamı niteliğinde olan üç şiirden oluşmaktadır.

Kalbim yorgun mu? –yorgundu, dinlendim

Ne kadar dinlendim: Göreceli dinlence

Yani hem kısa bir mola hem uzun bir nadas

(Zaten hayat dediğin de böyle değil mi)

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Başından öncesi de yok sonundan sonrası da

Bu hayat böyle iyi, aferin bana

(Tanıtım Metninden)

Furkan Çirkin:

1992 yılında Konya’da doğdu.

İki üniversite terk etti (Boğaziçi Edebiyat ve Kadir Has Reklamcılık).

İki üniversite bitirdi (İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Felsefe).

İstanbul Üniversitesinde Kamu Hukuku yüksek lisansını tamamladı.

Aynı üniversitede Kamu Hukuku doktora öğrenimine devam ediyor.

Yedi yıl ve yirmi üç sayı boyunca Yelkensiz Şiir Dergisini çıkardı. Kanon 2010 dergisinin yayın kurulunda yer aldı. Şiirleri; Varlık, Sincan İstasyonu, Orlando, Babylon, Kanon 2010, Yelkensiz, Yaşam Sanat, Son Gemi, Yokuş ve Etki gibi dergilerde yayınlandı.

Nihilist Alarm, şairin ilk şiir kitabıdır.

Şiir Ödülleri:

- 2015 YDÜ Üniversiteler Arası Şiir Yarışması / Birincilik Ödülü

- 2016 Adana Yaşam Sanat Derneği Şiir Yarışması / Üçüncülük Ödülü

- 2016 Eskişehir Sanat Derneği Genç Şiir Ödülü / Mansiyon Ödülü

- 2016 Dil Derneği Gürhan Uçkan Şiir Ödülü / Başarısıyla Öne Çıkan

- 2016 Arkadaş Zekai Özger Şiir Ödülü / Adı Anılan

- 2019 Muammer Hacıoğlu Şiir Ödülü / Jüri Özendirme Ödülü

- 2019 İsmet Kemal Karadayı Onur ve Şiir Ödülleri / Övgüye Değer