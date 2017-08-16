GEMİ DERGİ YAYIN YAYIN HAYATINA BAŞLADI.

Çocuk ve gençlik dergisi Gemi, yayın hayatına başladı.

7-17 yaş arasına hitap edecek dergi, blog halinde yayın yapacak. Atölye dergi niteliği taşıyan dergi, çoğunlukla gençlerin yazılarının yayınlanacağı bir dergi olmakla beraber, yetişkinlerin de çalışmalarını yayımlayacak. Derginin genel yayın yönetmeni Dilara Pınar ARIÇ, “Dergi, 7-17 yaş arası ve yetişkinlerin çalışmalarını yayımlayacak. İleride basılı olarak yayın yapabiliriz” şeklinde konuştu. Dergi, yayıncılıkta iyi bir yerde olmayı hedefliyor.

https://gemidergi.blogspot.com.tr/