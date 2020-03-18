Gerçeğin Ortasında: Anlamak ve Anlaşılmak Hangimizin Meselesi Değil ki!

Gülin ACAR yazdı...

Okumalarıma ne yön veriyor diye düşünürüm sıklıkla. Klasikleri okuyarak başladığım okuma serüvenimde kendi okuma listelerim olmasını çok istedim. Beğenilerimin peşinden gitmek, yeni yazarlar yeni kitaplar keşfetmeyi arzu ettim. Belki üniversite zamanı derslerimin yoğunluğundan belki de verdiğim kararın arkasında durmadığım, takipçisi olmadığımdan kendime özel okuma listelerim oluşmadı. Çok satanların, medyanın ve sosyal medya rüzgârının etkisinde “okumalar” yaptım.

Yüksek lisans tezini yazmakta zorlandığım bir zaman diliminde, hayatıma yeni bir yazar girdi ve ben delicesine ara vermeden tüm romanlarını peş peşe okumaya başladım. Daha önce okuduğum hiçbir yazara/romana benzemiyordu.

Sema Karabıyık romanları ile tanışmam Geleceğimi Kaybettim Hükümsüzdür ile başladı. Akabinde Unutma Noktası ve Kayıp Umutlar Merkezi’ni okudum. Bir arkadaşımın “Netflix dizisi izler gibi okudum,” dediği Muamma’yı okumak niyetindeydim. İnternetten siparişini veriyordum ki yazarın yeni romanının çıktığını gördüm; Gerçeğin Ortasında.

“Sema Karabıyık romanları” ifadesini kullanabilirim rahatlıkla. Elimden bırakamadan okuduğum romanların ortak özelliği, kitabın sonunda nakavt eden bir yumrukla karşılaşmak ve uzun süre kendime gelememek.

Her biri farklı bir hikâye… Farklı bir son…

Birbiriyle kesişen hayat hikâyeleri. Hikâyelerin kesiştiği noktada diğerinin hayatını etkileyen karakterler ama farkında ama farkında olmadan. Hayatlar kadar duyguların da çarpıştığı romanlar. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı hikâyeler.

Hayatı, işi, sevdiği elinden alınan, kaderine müdahale edilen Feride, geleceğimi kaybettim hükümsüzdür dese de her şeyi ve herkesi geride bırakıp gitme cesaretiyle insanı büyülüyor.

Unutma Noktası, uzak geçmişinin karanlık noktalarına ışık tutmak için hikaye avcılığı yapan Sude’nin hatırlama mücadelesi olarak başlıyor. Bir yabancının gelişiyle değişen kasabanın kaderi üzerinden kapitalizme, hırs ve açgözlülüğe dair eleştirel bir pencereden derin tespitlerde bulunuyor.

Gerçeğinin Ne Kadar Farkındasın?

Gerçeğin Ortasında; İnsanların izlenmek, takip edilmek, etkileşim almak için ruhlarını şeytana sattıkları günümüzde ekranlar arası geçişkenliği merkeze alan bir roman.

Polisiye havasında başlıyor roman. Yazara kargodan bir USB gelir, içinde yarım bırakılmış bir roman ve size özel adında bir dosya vardır. Dosyayı tıkladığında “Bu romanı sizden başkasına emanet edemezdim,” diye başlayan, “Beni anlayacak birine ihtiyacım var. Biliyorum ki siz anlarsanız başkalarının da anlamasına yardımcı olabilirsiniz. En büyük derdim anlamak ve anlaşılmak,” ifadesiyle sona eren bir metinle karşılaşır. Bu satırları yazan kişi romanın ana karakterlerinden, yazar Gazel Mercan’dır.

Romanın ana motifi olarak işlenen anlamak ve anlaşılmak hangimizin meselesi değil ki! Anlaşılmanın peşinde ömür tüketenlere anlamadan anlaşılmanın mümkün olmadığını, anlaşılmak için önce anlamak gerektiğini, Şahande ve Gazel Mercan’ın iç içe geçen hikâyeleri eşliğinde anlatıyor Gerçeğin Ortasında.

İki anlatıcı var romanda. Kederli bir ses eşliğinde Gazel Mercan başlıyor anlatmaya. Yaşadıklarından kederli iken gördükleri keder denizinde boğulma noktasına getiriyor. Neden kimse tepki vermiyor sorusunu sorarken, “Anlattıklarımı dinlemek zorundasınız,” diyen Şahande çıkıyor karşısına ve ekliyor “Aslında beni tanıyorsunuz. Dinlediğiniz benim hikayem, anlatmak isterseniz dinleyeceğim sizin hikayeniz ama yayınladığınız bizim hikayemiz olacak. Bizim hepimizin hikâyesi.”

İç içe geçen hikâyeleri anlayabilmek, kurguyu kaçırmamak için tüm dikkatinizi vermeniz gerekiyor. Sema Karabıyık’ın diğer romanlarında olduğu gibi. Kurgu adım adım inşa edildiğinden yaşanacak dikkat dağınıklığı hikâyenin kaçırılmasına neden olabiliyor.

Herkesin fark edilmek için girdiği Gerçek Hayat Evi’ne, anne babasına söylediği yalanı gerçekleştirebilmek için gizlenen Şahande. Hayatının en trajik olaylarını yaşadığı zaman diliminde, ekran başında Gerçek Hayat Evi’ni seyrederken, kendini bir anda reality evinde editör olarak bulan Gazel Mercan. Kilo verebilecek mi iddiası ile babası tarafından cam fanusa kapatılarak bahis konusu yapılan obez İlbilge. Babası tarafından tüm hakları Gerçek Hayat Evi’ne devredilen Hümeyra. Yaşadıklarının intikamını almak için uygun zamanı beklerken, sokakta kalan çocukların hayatına dokunan, ne kadar istese de kötülük yapamayan ve sonunda bir kahramana dönüşen Yusuf.

Tüm karakterlerin hikâyesi birbirinden ilginç başlangıçlara ve finale sahip.

Hayat hikâyesinin kontrolünü başkasına devredenlerin köleye, hikâyesinin kontrolünü elinde tutanların kahramana dönüştüğü bir dünya; Gerçeğin Ortasında.

Reality şov dünyasının arka planına dair ilginç tespitlerin ve bilgilerin olduğu derin bir roman.

Oğuz Atay’dan esinle, “Biz buradayız sevgili yazar, lütfen siz de orada olmaya devam edin.”

Gerçeğin Ortasında

Sema Karabıyık

KDY, 2020