Gizli İşler Tayfası’nın Yeni Operasyonu

Gizli İşler Tayfası’yla daha önce tanışmış mıydınız, bilmiyorum. Bu sevimli beş arkadaşla tanışmak için biraz geç kalmış olsam da ben,serinin üçüncü kitabında onları yakaladım. Bundan önceki maceralarına yani “Çaylak Yazar İş Başında” ile “Korkunç Fikirler İstasyonu”na da hızla göz attım. Gölgeyi Kurtarma Operasyonu,Beyaz Bulut çocuk edebiyatı dergisinin de daimi yazarlarından, Fatma Çağdaş Börekçi’nin Nesil Çocuk Yayınlarından çıkan yeni kitabı.

Daha önceki iki kitabı okuyanlar, tayfayı ve onun karakteristik kahramanlarını tanıyor olmalılar.Gizli İşler Tayfası,adı üzerinde, maceraya meraklı çocuklardan oluşan, beş kişilik bir ekip. Grubun üyeleri, Erdem Baba, Susam, Numaratör, Fırtına ve Kitap Kurdu,aynı yaşta ve aynı sınıftalar. Hikâyenin anlatıcısı Erdem Baba, basbayağı okurla sohbet ederek anlatıyor maceralarını, hatta arada yazara bile laf atıyor. Tayfadakiler kod adlarından da anlaşılacağı üzere kendilerine özgü bir takım özellikler taşıyorlar. Erdem Baba grubun en aklı başında, sakin, ara bulucu ve herkesi idare eden elemanı. Kitap Kurdu, çok okuyan, bu nedenle yaşından büyük laflar eden, bilge kişisi. Numaratör, çektiği numaralar ve yaptığı şakalarla herkesi az çok kızdıran bir çocuk.Sürekli acıkan ha bire tıkınan Susam da isminin hakkını veriyor. Birden öfkelenen, her an kavga etmeye hazır Fırtına da öyle… Bu seride çocukların maceralarına zemin hazırlayan ikinci derecede kahramanlar,tayfa dışındabaşka çocuklar ve yetişkinler de var, onlar da karakteristik özellikler taşıyorlar. Mesela ilk kitapta Erdem’in yarıştığı, sınıf arkadaşları Ç.T. sınıfın en çalışkan ve bilmiş çocuğu. Erdem bir aile apartmanında yaşadığı için dayısı, ninesi ve kuzeni de hikâyenin bazı bölümlerinde karşımıza çıkıyor.Tabii güzel kurabiyeler yapan,doğuştan görme engelliTarçın teyzeyi ve mahalleye yeni taşınan, kedi sever Muaz dedeyi de unutmamak gerekir.

Gizli İşler Tayfası toplantılarını gizli sığınakta yapıyor, burası mahalledeki eski bir ev. Bu eve girebilmek için ise şu parolanın söylenmesi gerekiyor: Kaplumbağalar Brokoli Sevmez, Gizli İşler Tayfası’nı Kimse Ye-ne-mez.

Tayfanın üçüncü kitaptaki serüveni, Fırtına’nın çok sevdiği kedisi Gölge’nin kaybolması üzerine kurulmuş. Acil bir toplantı ile bir araya gelen ve çok üzülen Fırtına’ya yardım etmek isteyen çocuklar, önce kedinin kaybolmasına sebep olabilecek kişileri düşünerek bir şüpheliler listesi oluşturuyorlar, Fırtına’nın annesi, mahalle kasabı Turan amca ve Erdem’in ninesi şüpheliler listesinde yer alıyor. Daha sonra çocuklar,şüphelileri takip etmeye koyuluyor. Sonunda kendilerini yanıltmayan ama yine de şaşırtan bir sonuçla karşılaşıyorlar. Gölge’yi arama operasyonu sırasında çocuklar, bazı değerleri sorgulayıp kendilerince ilkeler de belirliyorlar. Mesela plan yaparken ve veri toplarken yazılı hâle getiriyorlar, adil olmak için çaba sarf ediyorlar, aralarındaki çatışmalara rağmen ekip olarak belirledikleri kuralları çiğnememeye çalışıyorlar ve birbirlerine kızsalar da küs kalmamaya özen gösteriyorlar.

Bir gün sizin de mahalleye yolunuz düşerse Gizli İşler Tayfası’yla tanışmadan geçmeyin. Eminim çocukların her birini ayrı ayrı çok seveceksiniz. Sığınağa girerken yumruklarınızı üst üste koyarak parolayı söylemeyi unutmayın. Tayfanın diğer okurlar tarafından görünmeyen gizli üyesi olmak istiyorsanız hemen harekete geçebilirsiniz. Bir mail adresiyle onlara ulaşmanız mümkün: gizliislertayfasi@gmail.com. Tayfanın bundan sonraki maceralarında belki sizin de bir katkınız olur, kim bilir?