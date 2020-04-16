Güç Mevsimi: Sürükleyici Bir İlk Roman

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan A. Yasemin Eren, özel sektörde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı. Yüksek lisansını Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi alanında tamamladı. Yazarın ilk romanı Güç Mevsimi, A7 Kitap etiketiyle okurla buluştu ve kısa sürede üçüncü baskısını yaptı. Güç Mevsimi, dünyanın en güçlü ve zengin aileleri arasındaki güç ve iktidar savaşlarının entrikalarla dolu dünyasında yeşeren büyük bir aşkın hikâyesi öncelikle. Alt metinde ise günümüzde çok popüler konulardan biri olan, dünyanın uzun yıllardır küresel sermayeyi elinde bulunduran en güçlü aileler tarafından yönetilip yönlendirildiği iddiası var.

Yasemin Eren, romanının benzerlerinden ayrışan yönlerini şu şekilde dile getiriyor: “Günümüz dünyasında kavganın özü dünyayı hangi ülkelerin yöneteceği meselesidir. ABD kendileriyle birlikte bir medeniyeti temsil ettiklerini düşündükleri Avrupa’yla birlikte mi ilerleyecek yoksa Avrupa’nın güçlenmesini kendine bir tehdit olarak görüp, Rusya ile birlikte yeni bir dünya düzeni mi inşa edecek? Her zaman büyük ilgi konusu olan güçlü, zengin ailelerin dünyayı yönettiği teorisinden yola çıkarak silah baronları ve paranın efendilerinin kavgasını bir aşk hikâyesi eşliğinde kurguladım. Kitabın ayrışan bir tarafı da; alt metinde güç, iktidar insanı bozmaz; bozuk olan insandır önermesiyle insanın doğuştan kötücül bir varlık olduğu felsefesini anlatıyorum. Felsefi yapısıyla Thomas Hobes’un insan insanın kurdudur düşüncesinin işlendiği, insanın doğasında var olan rekabet, şan şöhret istenci ve güvensizlik gibi duyguları olay örgüsü içerisinde göstermeye çalıştım. Bir taraftan da Varoluşçuluk felsefesinin temeli olan insan var olduktan sonra özünü ve doğasını kendisi belirler söylemini kitabın başkahramanı Daniel Raymond üzerinden işleyerek; insanın yaşadığı çevre, aile, ortam kişilik özelliklerinin oluşmasında etkendir savına dikkat çekiyorum. Romanımda okura dünyayı yöneten güçler üzerine siyasi bir bakış açısı sunarken öbür yandan da farklı felsefi yaklaşımları popüler kültür içerisinde harmanlamaya çalıştım. Ayrıca sinematografik bir dil kullanarak okuyucuyu sıkmayacak şekilde anlatmaya da özen gösterdim.”

Hızlı okunan, merak unsurunu son ana kadar canlı tutmayı başaran bir roman Güç Mevsimi. İktidar ve güç dünyasının varlığını hissetmek, paranın insandaki karşılığının sınırlarını anlamak adına incelikli bir okuma vaat ediyor. Petrol, enerji, bankalar ve haksız verilen krediler, iş toplantıları, ülkeler arası gerilimler, kişilerin güvenle sınanmaları, arkadan çevrilen işler… Güç Mevsimi’nin başkahramanları olan Emma ile Daniel arasındaki ilişki, bazen komik çekişmeler bazen de aşkın doruklarında geziniyor. Gösterişli bir partiyle açılan perde yine gösterişli bir evde yaşanan aksiyon yüklü sahneyle son buluyor. Güç Mevsimi, dil ve anlatım açısından popüler roman kalıplarının başarıyla uygulandığı bir ilk roman aynı zamanda. Yazar ağdalı, uzun edebi cümleler ve süslü anlatımdan kaçınmış. Karakterlerin duygularını, anlatmaktan ziyade olay örgüsüne yedirerek göstermeye çalışmış. Ayrıca eserdeki kurgunun evreni, matematiği yerli yerinde, yazar olayların akışını daha canlı kılmak için bazen devrik cümleler de kullanmış.

Güç Mevsimi romantik, aksiyon, macera ve sinematografik anlatımı seven okuyucuların tercih edebilecekleri türde bir roman. İpuçları verilen ikinci kitabın daha heyecanlı olacağını şimdiden hissettiren bir ilk kitap da aynı zamanda.

A. Yasemin Eren

Güç Mevsimi

A7 Kitap

Ocak 2020

300 s.