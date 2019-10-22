Hasan Nail Canat Kabri Başında Anıldı

Tiyatro sanatçısı, şair ve yazar Hasan Nail Canat, TYB İstanbul Şubesi’nin düzenlediği programla Eyüpsultan'daki kabri başında sevenleri tarafından yâd edildi.

Vefatının 15'inci yılında kabri başında bir araya gelen sevenleri, Canat için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Anma programında konuşan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Canat'ın tiyatro mücadelesini verirken hep yokluk ve yoksulluklarla karşılaştığını söyledi.

Bıyıklı, Canat'ın sadece tiyatroda değil, sinema oyunculuğu ve yazarlıkta da öncü bir şahsiyet olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Davasından Geri Dönmedi

“Merhum Hasan Nail Canat'ı vefatının 15. yılında rahmet ve özlemle anıyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği olarak değerlilerimizi yeni nesillere hatırlatmaya devam edeceğiz. Merhum Canat'ın kültürümüze çok hizmetleri oldu. Sağ-muhafazakâr kesimin cenah olarak topyekûn bir çıkış yapamamasına rağmen, şartları bireysel manada zorlayan kültür kahramanları olmuştur. Bunlardan biri tiyatro alanında ömrünü bu sanata vakfeden merhum Hasan Nail Canat’tır. Canat davasını tiyatro cephesinde diri tutmak için âdeta çırpınmış, destansı bir mücadele vermiştir. Girdiği yoldan geri dönmeyi hiç düşünmemiştir. Çünkü dava adına söylenilecek sözleri verilecek mesajları vardır.

Sanat için sanat yapacak kadar lüks bir dönem sunmamıştır kendisine sevgili ülkemiz. Köklü değerlere vurulan darbeler, yüzyıllık modernleşme çabalarının yanlış sonuçları, inancıyla arasına duvarlar örülen nesiller onu dava için sanat üretmeye, dert için tiyatro yapmaya sevk etmiştir. Yüzüstü çok sürünen Sakarya’yı ayağa kaldırmak için son nefesine kadar sahnelerde gür sesle haykırmış, inancının doğrultusunda oyunlar oynamıştır. Memleketi karış karış dolaşarak türküsünü söylemeye çalışmış, sahnesi olmayan salonlara sahne kurmuş, tiyatro kültürü olmayan büyük kesime bir tiyatro geleneği oluşturmaya çalışmıştır. Tek başına okul olmuş, sayısız öğrenci yetiştirmiştir. Yokluk görmesine, yoksulluk çekmesine rağmen kutsal inadından vazgeçmemiş, cepheyi terk etmemiştir. Çünkü idealleri ona kazanmayı değil kazandırmayı öğütlemiştir.”

Kahraman Oyuncu

“Sahnenin sınırları derdinin büyüklüğünü anlatmaya yetmediğinde kaleme sarılmış, kitaplar yazmıştır. Toplumun okumaya soğuk durduğunu görüp radyolarda programlar yapmış, gençlerin kalbine dokunmaya çalışmıştır. Çok yönlü bir sanatçı olması hasebiyle sinemada da müthiş oyunculuk sergilemiştir. Fakat pergelin ucunu sanatın diğer alanlarında dolaştırmasına rağmen diğer ucunu her zaman tiyatroda sabitlemiştir. Hasan Nail Canat’ı, kendine has mütevazı duruşu, babacan tavırları, yüzünde daim zarif bir nükte gibi taşıdığı tebessümü ve tatlı bir mizah ve zekâ ışıltısıyla parlayan keskin nazarlarıyla tanıdık. Onu tiyatro sahnelerinde, radyo mikrofonlarında, sinema filmlerinde hep hak davanın kahraman oyuncusu olarak gördük. Kendisini, bir tek nefesini boşa harcamamış adam olarak bildik ve sevdik.”

İnandığı Gibi Yaşadı

Esenler Sanat Evi (ESEV) Genel Koordinatörü Abdülbaki Kömür de Canat'ın gerçek hayatında hiç rol yapmadığını hep kendisi olduğunu belirterek, "Sahneye çıktığı zaman güzel rol yaptı ama hayatında kendisi gibiydi. İnandığı gibi yaşadı, inandığı gibi çocuk ve inandığı gibi öğrenci yetiştirdi." dedi.

Hayatın iman ve cihattan, yani bir şeye inanıp inancına göre yaşamaktan ibaret olduğunu, Canat'ın da neye inanıyorsa öyle yaşadığını söyleyen Kömür, "Ümit ediyorum ki Cenabıhak, Hasan Nail Canat'ı yaşadığı gibi haşreder ve cennetine kabul eder." ifadesini kullandı. Kömür, kabir ziyaretinin ölümü hatırlamaya vesile ve vefa göstermenin de güzel bir örneği olduğu için faydalı olduğunu sözlerine ekledi.

‘Canat, şuur sahibi bir insan olarak yola çıktı’

Önder İmam Hatipliler Derneği Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Tayfur Esen ise Hasan Nail Canat'ın bir imam hatip öğrencisi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Daha okurken arkadaşlarıyla tiyatro çalışmaları yapmış biriydi. Hasan Nail Canat, şuur sahibi bir insan olarak yola çıktı, hissetti, ruh aldı ve toplumuna ruh vermeye çalıştı. Allah ondan razı olsun, mekânı cennet olsun. Hayırla ve rahmetle yad ediyoruz."

‘Onu örnek alarak hayatımızı zenginleştirebiliriz’

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül de usta sanatçıyla ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını ve kendisini pek çok konuda olduğu gibi sanatta da örnek almaya çalıştıklarını dile getirdi. Canat'ın hayatını en güzel şekilde yaşayan ve dünya hayatı güzel şekilde sona eren bir insan olduğunu aktaran Cürgül, "Bizler onu örnek alarak kendi hayatlarımızı zenginleştirebiliriz. Gençlere tavsiyem, hayatınızı sanatla güzelleştirin, inançlı bir insan olarak hayatınıza sanatı katın ve hayatınıza Hasan Nail Canat gibi güzel insanları örnek alarak devam edin." dedi.

Konuşmaların ardından anma programına katılan Esenler Sanat Evi (ESEV) öğrencileri ve Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Canat'ın ailesi ve sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Sanatı, "İsyanın estetik boyuta taşınması" olarak tarif eden Hasan Nail Canat, Necip Fazıl'a sevgisini ortaya koyan "Aynalar Yolumu Kesti" adlı oyunu sahneye koyduğu yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ekim 2004'te vefat etti.

Hayattayken dini, ahlaki, sosyal konuları eserlerine ve sahne hayatına taşıyan Canat, vefatından sonra da sanat camiası ve sevenleri tarafından çeşitli etkinliklerle yâd edilmeye devam ediyor.