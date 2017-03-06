Hayal Bilgisi 24. Sayı

Hayal Bilgisi, 2011'de Erciş'te başlayan yürüyüşüne 24. sayısıyla devam ediyor.

TAMAMI RENKLİ İÇERİK:

Güzel bir haberimiz var. Hayal Bilgisi'nin içeriği de artık tamamen renkli baskı ile çıkacak. 24. sayımızda ilk kez tamamı renkli baskıya geçtik.

Ahmet Uzun'un dergideki yazılara özel yaptığı çizimler ve Yunus Ünsal'ın dizgisi ile Hayal Bilgisi görsel olarak da çok iyi bir noktaya geldi.

İYİLİK DERGİSİ:

Hayal Bilgisi'ni "Edebiyat ve İyilik Dergisi" olarak tanımlamamıza rağmen, "iyilik" etiketinin arkasını dolduramadığımızı düşünüyorduk. Yeni sayı ile birlikte, bu konuda oldukça önemli bir içerik sunuyoruz. Bu bakımdan hem editörlerimize, hem de eserlerinde bu konuları temel alan kıymetli yazarlarımıza teşekkür ederiz.

SÖYLEŞİLER:

Şakir Kurtulmuş'un Mehmet Aycı ile Yağmurlu Perçem hakkında yaptığı söyleşi 24. sayımızda yer aldı. Erdal Şahin'in, İyilik Ajandası hakkında bizimle yapmış olduğu söyleşi de 24. sayımızda.

ANKET:

edebiyathaberleri.com tarafından hazırlanan ve ülkemizdeki edebiyat ortamını sorgulayan anketlerin sonuçları ilk kez Hayal Bilgisi 24'te yayınlandı.

İYİLİK ÖNDERLERİ:

Nilüfer Zontul Aktaş hocamızın öncülüğünde kurulan İyilik Önderleri adlı öğrenci grubu ile ilgili kapsamlı bir metin hazırladık.

HİKÂYENİN DEVAMI SİZDE:

Sayfalarımızda düzenlediğimiz yarışmamıza 23. sayıda oldukça güzel bir katılım oldu, biz de 24. sayımızda bu yarışmaya gönderilen eserlerden üçünü seçtik ve 24. sayımızda yer verdik, devamını yazmanızı istediğimiz yeni hikâyemizi de paylaştık.

HAYAL BİLGİSİ KİTAPLIĞI:

Altını çizdiğimiz satırları alıntıladık. Yeni çıkan kitaplardan seçtiklerimizi, "Hayal Bilgisi Kitaplığı"nda tanıttık.

İLHAM VERENLER:

"İlham Verenler" sayfalarımızda, son üç ayda karşılaştığımız pek çok iyi haberi görselleriyle yayınladık.

Sosyal medyayı iyi kullanan güzel insanların bazı paylaşımlarını aktardık.

MEVZUBAHİS:

"Mevzubahis" sayfalarımızda, okur ve yazarlarımıza "2016'da çıkan ve okumamızı önerdikleri kitapları" sorduk.

İYİLİK ATÖLYESİ:

Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için okurlarımıza bu sayıda da bir çağrıda bulunduk.

21 ÖYKÜ 19 ŞİİR HAYAL BİLGİSİ 24'TE:

İçeriği belirlerken, çok güzel öyküler, çok güzel şiirler okuduk. Emek veren, üreten, bizimle paylaşan herkese çok teşekkür ederiz.

Öyküleriyle/denemeleriyle 24. sayıda yer alanlar:

Adem Yağmur, Ahmet Uğur Solak, Erdal Şahin, Kevser Evsen, Merve Nur Keskin, Yilmaz Şit, Şevkiye Betül Çekiçer, Ayşe Ünsal, Banu Içli Öner, Cihat Albayrak, Ercan Ata, Fatma Balcı, Birgül Temur, Satuk Buğra Taşova, Rümeysa Akman, Nilay Erik, Şener Öktem, Samet Zenginoğlu, Aysun Bahar Asar, Nilüfer Zontul Aktaş, Özge Sena Bigeç

Mevzubahis'te yer alanlar:

Necip Tosun, Abdullah Kasay, Müştehir Karakaya, Fatih Budak, Kübra Keskendir, Emine Köseoğlu, Gülnaz, Şener İşleyen, Erdal Şahin, Semra Gülşen Çalışkan, Arif Onur Solak, Mustafa Işık, Esra Sağlık, Ayşe Arıkan, Fuat Uçar, Sema Bayar Demir, Ali Erdoğan