Hayallerinizi Gerçekleştirmek İçin Pratik Bir Rehber

Bütünsel sağlığın dünyadaki en tanınmış ve en büyük liderlerinden biri olan Dr. Deepak Chopra kitlelerin fiziksel, zihinsel, duygusal, spiritüel ve sosyal sağlığa bakışını değiştiren bir sağlık profesyoneli ve üretken bir yazardır.35 dile çevrilen ve 20 milyon satan 50’den fazla kitabı ile geniş bir okur kitlesine sahiptir.

Deepak Chopra; Chopra Merkezi’nde; zihin, beden, ruh ve şifa arasındaki önemli bağın evrensel bilgeliği üzerine; devrimci nitelikte çalışmalar yürütmektedir. Batı’nın teknolojik mucizeleriyle Doğu’nun bilgeliği arasında bir köprü oluşturmayı misyon edinen Deepak Chopra ve ekibi tüm dünyada sağlık hizmeti veren profesyonellere seminer ve eğitim programları düzenlemektedir.

Deepak Chopra yazdığı "Başarının 7 Spiritüel Yasası" adlı kitapta başarı için umutsuzca çabalamanın gereksiz ve nahoş bir durum olduğunu savunuyor. Doğada her şeyin kolaylıkla bir araya geldiğini söyleyen Chopra, örnek olarak bir tohumun zorlanmadan bir ağaca dönüşebildiğini gösteriyor. Başarının 7 spiritüel yasasına göre en derin arzuları gerçekleştirmek için ortaya çabasız bir keyif ve mutluluk hali koymak yeterli. Başka bir deyişle bu 7 yasayı keyifle uygulayarak hayalleri, hedefleri ve istekleri gerçekleştirmek mümkün.

"Başarının 7 Spiritüel Yasası sizi kişisel bilgeliğe ulaştıracak çok güçlü kurallardır. Dikkatinizi bu yasalara yoğunlaştırır ve bu kitapta sıralanmış basamakları uygularsanız istediğiniz her şeyi, arzu ettiğiniz tüm zenginlik, para ve başarıyı yoktan var edebileceğinizi göreceksiniz. Hayatınızı her yönden daha mutlu, keyifli, bolluk ve bereket içinde olduğunu ve bu yasaların yaşamayı değerli kılan spiritüel yasalar olduğunu anlayacaksınız"(s.16)

1-İçsel Güç Yasası

Bu yasa içimizdeki bilgeliğe dayanır ve bu bağ sevgiden gelmektedir. İçsel Güç Yasası’nı yaşamak için sessizliği, dinginliği deneyimleyebilmek gerekir. Bir diğer yolu da yargılamadan yaşamaktır. Düzenli olarak doğa ile iç içe zaman geçirmek bu yasanın bir diğer unsurudur. İçsel güç doğuştan gelen gerçek doğamızdır. Sonsuz yaratıcılık ve saf bilgi alanıdır bu alan. Dinginliği içinde taşıyan biri etrafındaki kaostan etkilenmeyecek ve yaratıcılığına engel olamayacaktır.

2-Alma Verme Yasası

Her ilişki bir alma verme ilişkisidir. Vermekle almak aynıdır evrendeki enerji akışının farklı yüzleridir. Burada niyet en önemli noktadır. Niyetiniz her zaman alan ve veren için mutluluk yaratmak olmalıdır. Gittiğiniz her yere bir şey götürmeye, gördüğünüz herkese bir şey vermeye karar verin. Verdiğiniz sürece alacaksınız.

3-Sebep-Sonuç Yasası

Ne ekersen onu biçersin sözü bu yasayı anlatmaktadır. Şu an olan her şey geçmişteki seçimlerimizin birer sonucudur. Bilinçli seçim yapmanın önemini vurgulayan yazar kendimize şu iki şeyi sormamız gerektiğini belirtmektedir." Bu seçimin sonuçları ne olabilir? ", "Şu anda yapmakta olduğum seçim bana ve etrafımdakilere mutluluk getirecek mi? "Cevabınız evet ise, devam edin seçiminizi yapın. Eğer cevabınız hayır ise ve bu seçim size ve etrafınızdakilere üzüntü getirecekse bu seçimi yapmayın.

4-En Az Çaba Yasası

Bu yasa doğanın mükemmel zekâsı sorunsuz, çabasız kolaylıkla işler gerçeğine dayanır. Doğa ile uyum içinde olduğunuzda kendi içinizdeki bilgelikle hareket ettiğinizde "En Az Çaba Yasası"na uyuyorsunuz demektir. Yazar bunun için tüm insan, durum, koşul ve olayları olduğu gibi kabul etmeyi önermektedir. Şu an her şeyi olduğu gibi kabul etmelisiniz, olmasını istediğiniz gibi değil. İçinde bulunduğumuz durum ve problem olarak gördüğümüz olaylar için sorumluluk almamızı, hiç kimseyi hiçbir şeyi suçlamamak gerektiğini ve her problemin aslında kendi içinde gizli bir fırsat barındırdığını bu fırsatları büyük bir faydaya dönüştürmek gerektiğinin altını çizmektedir.

5-Niyet ve Arzu Yasası

Mevlana bir gün öğrencilerine sorar: "Meyve mi ağaçtan, yoksa ağaç mı meyveden olur?" Kimseden ses gelmeyince, cevap verir Pir ve en temel yayası çok ince bir dille anlatır öğrencilerine "Meyveden muradı olmasaydı ağacı eker miydi bahçıvan?" Doğanın diğer yasalarını çiğnemediğimiz sürece niyetiniz sayesinde doğanın yasalarını komuta edebilir, böylece hayallerinizle arzularınızı gerçekleştirebilirsiniz. " Eğer yaşam odaklıysanız ve şimdinin farkındaysanız, var olduğunu düşündüğünüz engellerin yüzde doksanından fazlasını oluşturan hayali engeller çözülür ve yok olur. Geriye kalan yüzde beş ile yüzde on arasındaki engellere hedefe odaklı niyetiniz sayesinde fırsatlara dönüştürülebilir".(s.76)

Chopra, tüm arzuları özgür bırakmayı, işler istediğimiz gibi gitmediğinde bunun bir sebebi olduğuna ve kozmik planın kavrayabileceğimizden daha büyük bir şey hazırlamakta olduğuna güvenmemiz gerektiğini söylüyor.

6-Zihinsel Bağımsızlık Yasası

Yazar fiziksel evrende bir şeyi elde etmek için, o şeye olan bağımlılıklarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini söylüyor. Sonuca bağımlı olmak(o ev, o araba, daha çok güç, birini yenmek, kıyafetler vesaire)yoksulluk bilincinden gelir ve daima sembollere yöneliktir. Ancak kendimizi olayların, ezberlerin, sembollerin dışında tutabildiğimizde zihinsel bağımsızlık seviyesine çıkarız. İşte o zaman neşeyi, kahkahayı ve yaratıcılığımızı hayatımıza çekeriz. Böylece coşkuyla yaptığımız eylemler bize başarıyı ardından da o istediğimiz sembolleri getirir. O yüzden önce bilinmezliğin bilgeliğine inanmamız gerekir. Yani şu direnen, sürekli güvence arayan ve elbette bulamayan zihnimizi susturmalıyız.

7-Hayatın Amacı Yasası(Darma Yasası)

Herkesin yaşamının bir amacı vardır. Başkalarıyla paylaşmak için eşsiz bir hediyesi ya da özel bir yeteneği vardır. Bu eşsiz yetenek başkalarına hizmetle harmanlandığında kendi özünün coşkusunu ve sevincini deneyimleriz. Bu da tüm hedeflerin hedefi, nihai hedeftir. Eğer bu yeteneğinizi amacınızı bulduysanız gönülden çalışır, gönülden paylaşırsınız. Halil Cibran’ın dediği gibi "Saatlerin fısıltısı müziğe dönüşür; bir ney gibi olursunuz gönülden çalıştığınız zaman. Ve nedir aşk ile çalışmak? Yar giyecekmiş gibi dokumaktır bir kumaşı nakış işler gibi gönülden…"Bunun için içinizdeki "Öz"ünüze ilgi ve sevgi gösterin. Yeteneklerinizi küçümsemeden kutsayarak bir liste yapın. "İnsanlığa nasıl bir fayda sağlayabilir, nasıl hizmet edebilirim? " sorusunu sık sık sorup serbest bırakın. Cevaplarınız zaman içinde gelecektir.

Başarının 7 Spiritüel Yasası

Deepak Chopra

Pozitif Yayınları

128 Sayfa